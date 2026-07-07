La enseñanza del español, una ventana de oportunidades

Tegucigalpa, Honduras.- Hay sueños que simplemente se mantienen en pausa. Después de casi dos décadas como docente universitaria e investigadora lingüística, Hilcia Hernández decidió darle vida a uno de ellos, impulsada por una convicción que ha acompañado su trayectoria: el español no es solo un idioma, sino una ventana abierta a la formación, el desarrollo y las conexiones humanas.

“Antes de graduarme de la universidad, mi primera experiencia laboral fue enseñar español a extranjeros en una escuela de español. Por primera vez tuve contacto con voluntarios de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA)", recuerda. "Claro, tenía muchos temores, estudiaba cada día. Luego di clases a voluntarios de Canadá, Bélgica, Italia y Estados Unidos, específicamente del Cuerpo de Paz en Honduras, institución que me certificó como especialista en evaluación de habilidades lingüísticas”, complementa la máster en Lexicografía Hispánica. A través de su Centro de Investigación Intercultural Honduras (CIIH) y como parte del programa Mentele (Mentorías en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera), Hernández y su hija Hilcia Martínez (egresada de la Licenciatura en Lingüística de la UNAH) presentan el Certificado Internacional en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera (ELE). Se trata de la primera iniciativa hondureña con proyección internacional para la formación de profesores de español desde una perspectiva panhispánica y latinoamericana.

La plataforma surge en un contexto de creciente interés por aprender español a nivel mundial. Aunque es una de las lenguas más habladas del planeta y una de las más importantes del mundo (más de 600 millones de personas se comunican en español y más de 500 millones la tienen como lengua materna), la académica encuentra que existe una gran necesidad de docentes capacitados para responder a la demanda de profesores de español.

“Ahora mismo en los Estados Unidos de América residen maestros, pedagogos y profesionales de otras áreas que no tienen trabajo, viven con temor debido a las medidas migratorias actuales. Sin embargo, ellos pueden precisamente aprender a enseñar español como lengua extranjera, una extraordinaria modalidad en línea para generar ingresos desde casa”, ejemplifica Hernández. La entrevistada subraya que además hay un fuerte potencial en las redes sociales y en Internet. “Las personas quieren aprender a enseñar español, así que esta necesidad nos demanda retomar el sueño de fundar un centro de investigación dedicado a la enseñanza de nuestro idioma, nuestra cultura y nuestras tradiciones”, comparte.

Sobre la certificación

Acerca de los requisitos generales para poder acceder a la certificación, Hernández aclara que solo se necesita hablar español y tener el deseo de aprender a enseñarlo profesionalmente.“Estamos hablando de una enseñanza en todos los niveles; desde enseñar a niños, a jóvenes, a adultos y a adultos mayores”. La máster detalla que estas dos semanas de duración funcionarán como una especie de iniciación en la que se brindará la estructura general del programa. Luego, si la persona quiere enfatizar en alguna área (español con fines específicos), se ofrecerá una especialidad en vocabulario técnico apropiado según el caso.