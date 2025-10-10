La ciudad de Salamanca hará un reconocimiento al poeta Salvador Madrid

Salamanca, España.- El poeta y gestor cultural hondureño, Salvador Madrid, será declarado Huésped Distinguido de la ciudad de Salamanca, España, en el marco del XXVIII Encuentro de Poetas Iberoamericano a celebrarse entre el 12 y el 15 de octubre en la emblemática ciudad cultural, un alto mérito que en esta ocasión comparte con el poeta Juan Carlos Mestre de España que también recibirá este reconocimiento.

Las autoridades de Salamanca han destacado el valor de obra poética de Salvador Madrid y su labor de voluntariado cultural desarrollada durante años para abrir espacios culturales a la literatura, el fomento de la lectura y la participación multigeneracional e intercultural como el Festival Internacional de Poesía Los Confines que cada año une a escritores de más de veinticinco países de varias culturas o su aporte universal como creador de la metodología de las Bibliotecas Blue Lupin donde leen miles de niños hondureños.