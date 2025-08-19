  1. Inicio
“Así nos encontró el internet”: primer libro sobre la historia del periodismo digital en Honduras

El periodista Gerson Gómez Rosa presenta "Así nos encontró el Internet, historia del periodismo digital en Honduras", una obra que amplía el cambio tecnológico en los medios de comunicación

  • 19 de agosto de 2025 a las 10:40
El periodista hondureño publica el libro "Así nos encontró el internet: historia del periodismo digital en Honduras", una investigación que ahonda sobre la transformación digital de los medios de comunicación en nuestro país.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- En un hito para la comunicación y la academia en Honduras, el periodista Gerson Gómez Rosa presenta el primer libro dedicado al periodismo digital hondureño, un ensayo que recoge análisis, experiencias y testimonios de periodistas que han liderado la transformación digital de los medios.

Titulado "Así nos encontró el internet: historia del periodismo digital en Honduras", aborda la evolución del oficio desde la llegada del internet a Honduras y de cómo las salas de redacción tradicionales convergieron a las plataformas digitales.

A través de entrevistas con periodistas de distintas generaciones, el libro ofrece una mirada profunda sobre los retos, aprendizajes y nuevas dinámicas de la profesión.

“Este libro nace de la necesidad de dejar constancia de una etapa crucial del periodismo hondureño. Existe poca literatura local para formarnos como periodistas y con este libro espero aportar a ello”, explica Gómez Rosa.

Según el autor, después de cuatro años de investigación, esta obra narra cómo cambió el oficio en sus formas y cómo se conecta con la audiencia.

En ese afán, como aporte, la obra incluye un manual de cómo hacer periodismo en la web y el tratamiento de los contenidos en diferentes plataformas, siendo un documento que no solo registra historia, también instrucción y vigencia.

El libro es un análisis que reúne las voces de otros profesionales de la comunicación en el país, para darle contexto a esa evolución digital en el siglo XXI.

 (Foto: Cortesía)

Desarrollada de forma independiente, la obra refleja un firme compromiso con la documentación, la enseñanza y la preservación de la memoria del periodismo digital en Honduras.

Gómez Rosa es un periodista y escritor hondureño, especialista en medios digitales y contenidos en la web, ha trabajado para diferentes medios en los que ha liderado transformaciones y convergencias digitales.

Ha publicado los libros "Cafetería: Cuentos, relatos y post que me robé de un café" y "Claroscuro".

Para mayor información sobre cómo adquirir el libro, puede escribir a ggomezhn6@gmail.com.

