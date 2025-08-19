“Así nos encontró el internet”: primer libro sobre la historia del periodismo digital en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En un hito para la comunicación y la academia en Honduras, el periodista Gerson Gómez Rosa presenta el primer libro dedicado al periodismo digital hondureño, un ensayo que recoge análisis, experiencias y testimonios de periodistas que han liderado la transformación digital de los medios.

Titulado "Así nos encontró el internet: historia del periodismo digital en Honduras", aborda la evolución del oficio desde la llegada del internet a Honduras y de cómo las salas de redacción tradicionales convergieron a las plataformas digitales.

A través de entrevistas con periodistas de distintas generaciones, el libro ofrece una mirada profunda sobre los retos, aprendizajes y nuevas dinámicas de la profesión.

“Este libro nace de la necesidad de dejar constancia de una etapa crucial del periodismo hondureño. Existe poca literatura local para formarnos como periodistas y con este libro espero aportar a ello”, explica Gómez Rosa.

Según el autor, después de cuatro años de investigación, esta obra narra cómo cambió el oficio en sus formas y cómo se conecta con la audiencia.

En ese afán, como aporte, la obra incluye un manual de cómo hacer periodismo en la web y el tratamiento de los contenidos en diferentes plataformas, siendo un documento que no solo registra historia, también instrucción y vigencia.