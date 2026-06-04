“Aravara” llega al MIN para cuestionar el progreso

Tegucigalpa, Honduras.- “Aravara” es un palíndromo inventado que se lee igual en ambas direcciones y que no lleva acento en ninguna de las lenguas de los territorios por donde circulará. Esa neutralidad es deliberada, “el título señala lo maquiavélico de las nociones de progreso”, explica su curadora, Yina Jiménez Suriel (República Dominicana, 1994), a EL HERALDO. Para ella, la palabra encarna una trampa que las sociedades han aceptado sin discutir: todos quieren progresar, nadie ha definido hacia dónde.

Con esa premisa como eje, la exposición audiovisual “Aravara” —concebida en colaboración con LL Proyectos— se inaugura esta noche en el Museo para la Identidad Nacional (MIN).

La muestra reúne ocho obras en video que abordan el tiempo no como un recurso neutro sino como una “estructura en disputa”, un espacio donde las promesas de progreso que circularon desde principios del siglo XX siguen moldeando el presente.

De dos en dos

Las primeras obras que recibirá Tegucigalpa son “Quebrante” (2024), de la brasileña Janaina Wagner, y “Grabador fantasma” (2018), del ecuatoriano Adrián Balseca. El sistema rotativo —que las presentará de par en par— responde a una convicción curatorial. “En lugar de sentirte como que tienes que ver rápido ocho trabajos (...) vas a disfrutar solo esas dos piezas, como cuando vamos al cine”, señala Jiménez.

En ese espacio entre obras que no fueron hechas para estar juntas ocurre lo que la curadora llama “un misterio óptimo”. Wagner —quien visita Centroamérica por primera vez— lo formula así: sus películas existen solas, pero en relación con otro trabajo ganan un sentido nuevo, uno que ella misma aún no conoce y que le genera curiosidad. Y esa curiosidad compartida entre artistas y visitantes es precisamente lo que la muestra busca activar.

Cuando “Aravara” concluya su ciclo en el país, Jiménez espera que la obra haya logrado que el público “entienda la capacidad que tenemos de crear distintas maneras de vivir”.

Calendario de configuraciones

- 4 al 7 de junio — Janaina Wagner y Adrián Balseca - 9 al 12 de junio — Camilo Restrepo y Nancy Valladares - 13 al 17 de junio — Bahar Noorizadeh y Simon Benjamin