“Es una locura”: así reacciona Anne Carson al Nobel de Literatura

"Creo que están todos locos, es una locura", dijo Carson al ser preguntada por sus sentimientos respecto a la concesión del premio.

Copenhague, Dinamarca.- La poeta y ensayista canadiense Anne Carson , galardonada este jueves con el Nobel de Literatura , calificó de "locura" la concesión del premio en declaraciones a la televisión pública de Islandia (Rúv), país en el que se encuentra.

Al anunciar el galardón en Estocolmo, la secretaria permanente de la Academia Sueca, Ingrid Carlberg, reveló tras hablar por teléfono con Carson que esta se había mostrado "muy sorprendida" y que le contó que "estaba escuchando el viento".

"No puedes evitar escuchar el viento aquí. Vivimos con el viento. Es lo que estaba haciendo", afirmó Carson mientras trataba de sujetarse una gorra para que no volara, según un video difundido en la página web de Rúv.

Respecto a su conversación con Carlberg, la escritora destacó que le hicieron las preguntas habituales, pero que ella "no tenía ninguna respuesta".

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Carson no cree que el Nobel sea un reconocimiento a su trabajo y admitió que es un "misterio" para ella.

Preguntada por si el galardón le servirá para tener más lectores, dijo: "Supongo que mi editor espera que sea así. No sé. Sí, lo hará. Pondrán una etiqueta a mis libros y eso ayudará".

La poeta canadiense empezó a viajar a Islandia en 2008, reside allí parcialmente desde hace años y en 2022 recibió la nacionalidad islandesa.

Definió a los islandeses como gente "fantástica" y añadió que "casi todos aquí son poetas, o eso dicen".

"La poesía es probablemente más útil que la prosa ahora, porque todo el mundo tiene prisa. Es buena porque es breve, excepto Homero. Homero no es breve", afirmó.

La Academia Sueca ha distinguido a Carson "por su obra audaz e inventiva que, en diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea".