Nobel de Literatura 2026: Can Xue, Murnane y otros favoritos

Copenhague, Dinamarca.- La china Can Xue, el australiano Gerald Murnane, autores hispanos como la mexicana Cristina Rivera Garza y el español Enrique Vila-Matas, además de varios narradores estadounidenses suenan en las quinielas para el Nobel de Literatura, cuyo ganador desvelará este jueves la Academia Sueca. Can Xue y Murnane se sitúan muy arriba en los pronósticos de las casas de apuestas para suceder al húngaro László Krasznahorkai, ganador el año pasado y que también aparecía como favorito en 2025, un año después de que la Academia sorprendiera con la elección de la surcoreana Han Kang.

Dagens Nyheter, el principal diario sueco, apunta en la dirección de alguno de los grandes narradores estadounidenses, como Don DeLillo, Joyce Carol Oates, Marilynne Robinson o Thomas Pynchon, quien en 2025 publicó además Shadow Ticket, su primera novela en doce años. Aunque la Academia ha premiado en la última década a dos estadounidenses, el músico Bob Dylan (2016) y la poeta Louise Glück (2020), no distingue a un novelista estadounidense desde Toni Morrison (1993), mientras han ido falleciendo en los últimos años autores del peso de Philip Roth, Cormac McCarthy o Paul Auster. Si alguno de esos novelistas estadounidenses resulta premiado -o si lo son las canadienses Anne Carson y Margaret Atwood, el australiano Alexis Wright o la antiguana Jamaica Kincaid- se ampliaría aun más el dominio de la lengua inglesa en el palmarés del premio. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Más de tres lustros sin un ganador en español

Entre los 122 galardonados -solo 18 mujeres-, la lengua inglesa acapara 31, por delante de la francesa (15), alemana (14) e hispana (11), aunque la Academia siempre asegura que no sigue criterios geográficos, de géneros ni lingüísticos y que sólo reconoce méritos individuales. Los escritores de origen hispano han tenido muy poco peso en este siglo: apenas el peruano Mario Vargas Llosa (2010) ha sido reconocido con el premio, y antes de que lo lograra el autor de "Pantaleón y las visitadoras" habían pasado veinte años desde el anterior galardonado, el mexicano Octavio Paz. El español José Echegaray fue el primero en abrir en 1904 una lista que incluye a otros compatriotas suyos, como Jacinto Benavente (1922), Juan Ramón Jiménez (1956), Vicente Aleixandre (1977) y Camilo José Cela (1989), así como a los chilenos Gabriela Mistral (1945) y Pablo Neruda (1971), el guatemalteco Miguel Ángel Asturias (1967) y el colombiano Gabriel García Márquez (1982). Aparte de Rivera Garza y Vila-Matas, entre los autores hispanos suenan otros nombres, como los argentinos César Aira y Samanta Schweblin, el chileno Raúl Zurita y la mexicana Elena Poniatowska.

Bouraoui, Houellebecq, Murakami y Rushdie