El escritor peruano Santiago Roncagliolo dice que le gustan los perdedores

5

Roncagliolo nació en Lima, creció en México, regresó a su país de origen y allí nunca fue un peruano normal porque no conocía muchas palabras y hablaba con otro acento. Luego emigró, en Barcelona formó una familia, pero no es un español como los nacidos allá.

6

“Siempre he sido extranjero y estoy entrenado para, en un conflicto, entender a todas las partes. Eso me sirve como narrador porque soy capaz de poner distancia con el mundo y escribir historias con respeto a todos los personajes”, observa.

7

Cuando habla del proceso de creación, el autor de “Abril rojo”, ganadora del premio Alfaguara del 2006, cree que una novela es una imagen y 300 páginas. Es una idea que quizá está vinculada con la estrecha relación de Santiago con el cine, lo cual hace que sus libros sean de una prosa visual.

8

Su novela actual es un ejemplo. El lector imagina un accidente y a partir de ahí transcurre la trama.

9

“Juego con el thriller, me gusta que quien me lea no luche contra la página, pero lo esencial es el drama; ver personajes que sufren cosas que todos hemos sufrido. Me gusta que el lector sienta estar acompañado por ellos y acompañarlos”, explica.