Muere la escritora hondureña Aída Castañeda, Premio Nacional de Literatura

Tegucigalpa, Honduras.- La escritora Aída Castañeda, nacida el 16 de octubre de 1940 en Gracias, Lempira, falleció este jueves a los 85 años, según confirmó su familia. Autora de la novela "Tormenta" y de la colección "Senderos de la infancia", obtuvo en 2011 el Premio Nacional de Literatura Ramón Rosa, el máximo galardón que otorga el Estado hondureño a las letras nacionales.

Castañeda cursó estudios en el Instituto Central y se graduó como perito mercantil. Su acercamiento a la escritura estuvo marcado por la influencia de su tío, el poeta Jaime Fontana, seudónimo de Víctor Eugenio Castañeda. Fue madre de Mirella y Marco Antonio Sarmiento Castañeda.

A lo largo de su carrera publicó dos novelas y alrededor de 150 cuentos, además de colaborar en quince publicaciones nacionales e internacionales.

En 2023, la académica mexicana Consuelo Meza Márquez incluyó uno de sus relatos en la antología Penélope, junto a textos de otras 67 escritoras latinoamericanas.

Por su trayectoria recibió, además del Premio Ramón Rosa, el Pergamino de Honor al Mérito, una medalla de oro y un reconocimiento económico otorgados por la comunidad intelectual hondureña.

Sus libros fueron prologados por escritores como Felipe Elvir Rojas, Víctor Cáceres Lara, el chileno René Peri Fagerström, Alfredo León Gómez, Javier Bayardo Brito, Samuel Villeda Arita, Guillermo Codrington y Juan Ramón Martínez.

Castañeda perteneció a la Asociación de Escritores de Honduras, la Sociedad Literaria de Honduras y el Grupo Ideas, espacios desde los que impulsó la promoción de las letras nacionales.

El velatorio se realiza en Funerales San Miguel Arcángel, en la colonia La Alameda de Tegucigalpa. Al concluir, sus restos serán trasladados al cementerio Jardines de Paz San Miguel Arcángel, al sur de la capital, donde recibirá cristiana sepultura a las 3:00 de la tarde, en un acto en el que familiares y amigos le darán el último adiós.