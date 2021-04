El artículo de Octavio Carvajal: Rosa con flores al trono

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Y “Los tres jinetes” van por la presidencia contra la Alianza de Salvador Nasralla, escoltado por un chorro de disidentes liberales y de Libre que acusan a Yani y a Xiomara de “ganar”, “inflando” urnas. Atentos para después de noviembre. Uno de los jinetes, “herido”, sería sustituido por una rosa forrada de flores en el trono.

Luchando contra mentes científicas que validan triunfos claros de aspirantes en procesos electorales, estas letras tiñeron el pasado 14 de marzo las caras que seguramente ganarían la candidatura para dirigir el país. Recuerdan “¿Los tres jinetes?”, si no léanlo en la web de EL HERALDO y, si adrede lo olvidaron, reléanlo para alejar sus dudas.

LEA TAMBIÉN: Artículo de Octavio Carvajal: A maquillar planillas

“Vacas sagradas”, “iluminadas” y clavadas en grandes firmas de prensa fiando sus “certeros sondeos”, sus “influjos” hasta “divinos”, podrían estar incómodas, aunque lo vital para sus sesos es el billete que chupan a empresarios y políticos tontos, cobardes que apuestan a todos pagando insaciables y terroríficos bolsos. Finalmente, siempre ganan y “el tarifado soy yo”.

Cuentas

“Un jinete recién estuvo por Nueva York y muy pronto tendrá más poder del imaginado. De la vil y cruel llanura a comandar una bancada”, así calcamos a Yani Rosenthal Hidalgo; a Xiomara subida en el caballo de Bolívar y “Tito” Asfura que “cambiaría de domador” antes o después de noviembre. Todo es posible y válido por estas honduras.

Eso pintó y sigue coloreando nuestra mente que, claro, no tiene el brillo de “héroes” del mundo financiero y oficial que cuadran caros galillos para sumar y no restar. Los ases bajo la manga están estire y encoge por todos los puntos cardinales. Poderosos pujarán más por Yani, igual por Asfura y tal vez por Xiomara Castro quien, así como va, caería a tercera en la final.

Barata

Sin buen discurso, Yani logró en cuatro meses escalar y ganar el voto de su destartalado partido que ansía llegar, al menos, de segundón y desplazar a Libre con Xiomara que no duerme sin la charra de “Mel”. Con alto respeto, la señora de Zelaya porta una rancia y pésima labia, mal aprendida y terca. “El pueblo unido”… y sus maestros salieron vencidos en las votaciones.

Otros, arrastrados, camaleones y soñados de “analistas influyentes” piden a Rosenthal unirse a Libre, a Nasralla, a “Pepe”, a Popeye, a Kalimán, a Raúl, a Chabelo. No obstante, intuimos que, en su caso, trataría ligas una vez pasen las elecciones generales. Aquí titubeamos sobre posibles gritos para montar un trío. Algo así como repartirse la torta. ¿Constituyente? ¿Armar crisis? Todo puede ocurrir para retar cositas del norte.

ADEMÁS: Artículo de Octavio Carvajal: Botiquín y botín

Si Yani actúa sensato y no de presumido, sacaría más votos en la recta final a menos que siga creyendo en sus faringes asalariadas, deslucidas. Luis Zelaya juró que no lo apoyará, pero “muerto el rey viva el rey”. No se sueñe tan necesario palancón, juzgando que todos sus adeptos mimarán su casorio con Nasralla cuyas conquistas son pasajeras en su hilo de fantasías. ¡Hombre de pelo en pecho, te amo!

Partir

“Divide y vencerás”, épocas de Julio César y aquí, en pleno avance, vemos a quienes lideran la Alianza delirar por “salvar el país de los corruptos” no por “juicio” o “amor” como simulan, sino por caprichos, para saciar sus egos, sus corazones rotos o el ruido de sus tripas tras durar más de una década sin sorber de la abusada teta estatal. Cualquier teoría es válida.

Entre más se partan ideando repartirse el pastel público, otros se carcajean en plácidas tribunas echándole más leña al fuego. Si no creen, miren a “Papi a la orden” que luego de barrer a Oliva, la Fiscalía -entre pila de pícaros robando miles de millones- lo acorraló, le quitó bienes en un santiamén por presunto desvío de tres millones de la alcaldía. El edil, asustado, dice no saber de qué cúpula le disparan para derribarlo. ¿Ojo?

¿Para dónde nos llevan? Previo a los frescos comicios, JOH dijo que su sucesor “debe estar preparado para que lo destruyan”. Pero, ¿destruirlo quién o quiénes? Peinemos la madeja o conjeturemos: si Asfura gana el último domingo de noviembre, ¿lo inhabilitarían por el tamal que le armaron? ¿Viene Rosa adornado de flores con “Juan El Bautista” al trono?

VEA: El artículo de Octavio Carvajal: ¿Los tres jinetes?

¿Caerá indómito sobre indómito? ¿Qué traman ustedes? ¿Iremos de incendio en incendio hasta quemar la Constitución para sofocar el aterrador incendio desatado en el imperio?

Verdad

A Nasry Asfura lo acusan de desviar tres millones de indios del cabildo. A lo rayo le incautaron 16 peculios. ¿Y a los narcos y lavanderos?

Dedo

En Libre, las cosas están claras. “Hasta la victoria siempre”, siempre con Xiomara, “Mel”, “La Pichu” y los inflados de Jorge y Beatriz. ¡Libertad!

Agua

Nelson Ávila, el amigo de Marvin “El vaso” Ponce, no soportó el fraude en Libre. Se marchó sin envión y se unió a Nasralla. ¡Qué calibre, Salvador!

Pícaro

A Luis Zelaya le tiraron flores de muerto en las elecciones. Por perverso, dijo, no apoyará a Yani. El hombre también se casó con Salvador.

Amor

En Libre muchos dirigentes juran tener “convicción” y al quedar fuera, corrieron a los brazos de Salvador Nasralla. “Ese hombre es mío”, gimen.

Casos

Yani Rosenthal salió del penal estadounidense y, aquí, puede gobernar porque así son los acomodos. A “Papi” lo dobló la Fiscalía. ¿Por qué?

Artículo de Octavio Carvajal: A maquillar planillas