Advierten riesgos que trae el reto de las cajas de leche, la nueva tendencia en TikTok

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Un nuevo reto ha llegado a las redes sociales con la promesa de ser divertido, sin embargo este ha causado mucha controversia y las autoridades ya comienzan a advertir sobre sus riesgos.



Se trata del "Milk Create Challenge" o "Desafío de la Caja de Leche", el cual consiste en que una persona escale una piramide realizada con estos contenedores de plástico sin sufrir una aparatosa caída.

Este reto se ha vuelto viral en TikTok, mostrando a cientas de personas intentando bajar y subir la pirámide de cajas plásticas, sin embargo muchos han terminado en el piso e incluso sufriendo severos daños al intentar dicho desafío.

Really enjoying watching people hurt themselves in this Milk Crate Challenge. pic.twitter.com/2WdbJqeVtm