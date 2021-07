Científicos descubren un Bob Esponja y Patricio de la "vida real"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Científicos descubrieron a los personajes de Bob Esponja y Patricio Estrella de la famosa serie animada de Nickelodeon.



Fue a través de un vehículo de agua -operado a control remoto- de la Retriever Seamount de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) que se captó a estos dos personajes en la "vida real".



En la imagen difundida en las redes sociales se observa una esponja amarilla y una estrella al lado, en el Océano Atlántico.

El biólogo del Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, Christopher Mah publicó la curiosa foto y escribió: "Normalmente evito estas arrecifes ... pero ¡WOW! ¡Bob Esponja y Patrick en la VIDA REAL! #Okeanos Retriever seamount 1885 ".



"Pensé que sería divertido hacer la comparación, que por una vez era comparable a las imágenes / colores icónicos de los personajes de dibujos animados", comentó el científico.



Y agregó que "como biólogo que se especializa en estrellas de mar, la mayoría de las representaciones de Patricio y Bob Esponja son incorrectas".



Mah señaló que la estrella rosada de Chondraster probablemente esperaba comerse la esponja Hertwigia.

For those who actually WANT to see it? Here is Chondraster feeding on a sponge! (not the yellow "Spongebob" one though) from the #Okeanos North Atlantic canyons expedition in 2013 #realpatrick https://t.co/qmdzHV9q1E pic.twitter.com/xhqWA9k6ge