Cae la casa que se encontraba a la par del socavón en Puebla

PUEBLA, MÉXICO.- El socavón localizado en la comunidad de Santa María Zacatepec del municipio de Juan C. Bonilla del estado de Puebla, México, incrementó su diámetro y finalmente provocó que la vivienda que se encontraba a un costado cayera.



Según informaron los vecinos de la zona, la casa cayó en horas de la madrugada del sábado dentro del socavón.

FOTOS: Aumenta preocupación por socavón que no para de crecer en Puebla



Hasta la noche del viernes, este orificio mantenía los 126 metros en el eje mayor y 114 metros en el eje menor, sin embargo en su parte más profunda se encontró una altura de 56 metros, 45 metros de agua y 11 de área libre, así lo dio a conocer la titular de la secretaría de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral.



El gobierno estatal de Puebla y la municipalidad de Juan C. Bonilla acordaron anteriormente que se iba a reconstruir la casa de la familia Sánchez Xalamiahua, la cual se vio afectada por el socavón que se formó a finales de mayo de este año.



De acuerdo con el gobernador de la entidad, Miguel Barbosa Huerta, el gobierno municipal le otorgará a la familia un terreno en donde podrán reubicarse, mientras el gobierno estatal costeará la construcción del nuevo hogar.



A pesar de que las negociaciones aún no concluyen debido a que aún falta averiguar como se indemnizará en cuanto a las tierras y cosechas, por lo que Barbosa Huerta pidió la intervención del comisario ejidal de Zacatepec para que les de las tierras en otro lugar a quienes se quedaron sin ellas.



El mandatario poblano explicó que en cuanto a la indemnización de ejidos estará bajo el mando de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR).

VEA: Los divertidos memes que ha dejado el enorme socavón de Puebla



Asimismo el mandatario dio a conocer que se realizó un peritaje de los lugares aledaños al gigante agujero formado en la tierra, lo cual permitirá identificar los hogares que requieren de ayuda.



El socavón no solamente ha afectado a las familias que vivían o tenían cosechas en ese terreno, sino que también dos perros se quedaron atrapados ahí por casi cuatro días, razón por la cual la Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal (URSVA) pidió la autorización del gobierno estatal para poder acceder al área y llevar a cabo maniobras de rescate.

LEA TAMBIÉN: Mujer transexual usaba vehículos de lujo para asaltar hombres



Luego de mucha incertidumbre en cuanto al rescate de ambos animales, finalmente la Protección Civil sacaron del lugar a Spay y Spike.