Puebla busca la manera de rescatar a dos perros que cayeron en socavón  

PUEBLA, MÉXICO.-El pasado 7 de junio dos perros que rondaban los alrededores del socavón de Puebla cayeron al inmenso agujero y hasta la fecha no han podido ser rescatados.



El sumidero apareció en el poblado de Santa María Zacatepec a finales de mayo y desde entonces ha ido creciendo sin parar llegando a más de 121 metros de diámetro y 15 de profundidad.



La Unidad de Rescate y Soporte Vital Animal de la zona está pidiendo a las autoridades estatales permiso para ingresar al socavón para sacar a los perros, pero el riesgo sería muy grande, aseguró la gobernatura.

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que se está analizando el rescate de Spay y Spike, los canes que llevan varios días en el socavón.



“Mientras no haya seguridad no se rescatarán a los perros. Veo con respeto todas las muestras de amor hacia los animales y de exigencia y yo me conmuevo”, dijo.



Además, aseguró que con ayuda de helicópteros los canes han sido alimentados y les han brindado agua.



De manera responsable, se analiza el rescate de Spay y Spike, los perros que cayeron al Socavón en Santa María Zacatepec, indicó el gobernador @MBarbosaMX al puntualizar que especialistas estudian la situación para evitar tragedias humanas. (1/2) pic.twitter.com/8pBqhldq1s — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) June 10, 2021