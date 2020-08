Tras 37 años en la cárcel, hombre sale libre tras comprobarse inocencia

FLORIDA, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Florida que pasó 37 años en la cárcel por un cargo de violación y asesinato salió el jueves de prisión, horas después de que las autoridades descubrieron pruebas que demostraban su inocencia.



Robert Duboise, de 56 años, dejó el Instituto Correccional Hardee en Bowling Green poco después de las 2:00 de la tarde (hora del este de Estados Unidos), acompañado de su madre y su hermana.



“Es una abrumadora sensación de alivio”, dijo Duboise a los reporteros reunidos afuera de la prisión. “Todos los días le pedí esto a Dios”.



Duboise fue condenado a cadena perpetua en 1983 por el asesinato de Barbara Grams, de 19 años. La joven fue violada y golpeada de camino a su casa desde su trabajo en un centro comercial de Tampa.

La condena de Duboise se centró en una sola prueba: una supuesta marca de mordida en el rostro de la víctima. El testimonio de un informante de la cárcel también contribuyó a condenarlo.



El jueves, un abogado del Innocence Project y un abogado de la Unidad de Revisión de Sentencias del condado Hillsborough hablaron durante una audiencia judicial por internet y disputaron las pruebas falsas que llevaron a la condena de Duboise. Los expertos demostraron que la marca no se debía a un mordisco y que el informante de la cárcel no era confiable.



El juez Christopher Nash dictaminó que Duboise debía ser liberado de inmediato.



Duboise dijo que tendrá que aprender a hacer muchas cosas modernas, como utilizar una computadora o ir de compras. Pero recalcó que no guarda resentimiento contra ninguno de los involucrados en su encarcelamiento.



“Si guardas odio y rencor en tu corazón, entonces no hay lugar para otra cosa”, declaró. “Sólo estoy muy agradecido”.



Su madre, Myra Duboise, dijo que todos los días rezó para que llegara este día. “Es un regalo maravilloso del Señor”, señaló.