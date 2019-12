VIDEO: Mujer intenta impedir la boda de su ex y se vuelve viral

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una mujer intentó impedir la boda de su exnovio y su desesperado acto fue captado en un video que ya es viral.



Todo ocurrió cuando en el salón en el que se llevaba a cabo la boda se escucharon los gritos de una mujer. Uno de los invitados que grababa la ceremonia captó el ahora viral acto.



Se trataba de la exnovia del hombre que estaba en el altar jurándole amor a su nueva pareja, pero no contaba con que el famoso "yo me opongo" se viviría en su boda y la protagonista sería su ex.



"¡Richard, no te cases!", se escuchó gritar a la joven, quien se dirigió rápidamente hasta donde estaban los novios. "Te amo, no te puedes casar", repetía.

Los invitados, sorprendidos ante la inesperada escena, permanecieron expectantes, aunque algunos decidieron detener a la desesperada ex antes de que agrediera a la pareja de ahora recién casados.



El novio al verla grita que la saquen. Finalmente, la histérica dama logra zafarse e intenta golpear a la pareja ante el altar.



Hasta el momento no se ha logrado identificar el origen del video, aunque, en redes sociales se maneja que todo ocurrió en la Ciudad de México en el primer fin de semana de diciembre de este año.

