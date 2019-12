"Sugar Daddy" paraguayo: empresario se casa con joven de 19 años

La familia del empresario no lo acompañó en su boda en cambio por el lado de la novia su familia no dudó en apoyarla al ver lo decidida y enamorada que está.

GUAIRÁ, PARAGUAY.-El exgobernador de Guairá y empresario Rodolfo Max Friedmann Cresta (63) está en el ojo del huracán en su país luego de contraer matrimonio con una joven de apenas 19 años.



La noticia, que no agradó para nada a su hijo -ministro de ganadería de Paraguay-, lo ha llevado a ser objeto de memes y se ha ganado el apodo de "Sugar Daddy Friedmann".



Este es el quinto matrimonio del empresario y se registra a menos de 300 días de su divorcio, por lo que la unión podría ser anulada ya que no se han complementado el tiempo legal para una nueva boda.

La joven esposa es Nancy Noemí Quintana (19) quien asegura se enamoró de Friedmann Cresta desde el primer momento en que lo vio y él le propuso unirse casarse en la primera visita a su casa.

¿Boda falsa?

Pero el escándalo no solo ocurre por la diferencia de edades entre los contrayentes y el incumplimiento del plazo legal del divorcio anterior, sino que además el funcionario que ofició la ceremonia no está autorizado.



El abogado de Friedmann acudió a varias oficinas y los colegas le advirtieron que le matrimonio no podía oficializarse, pero el mismo rechazaba las negativas y asegura que “a Friedmann nadie le dice no, él es una persona influyente”.



Pero al empresario parece no importarle ser llamado "Sugar Daddy" y que hasta su hijo rechace su matrimonio, mientras tanto la joven novia presume a los paraguayos en sus perfiles en redes sociales los detalles de la fiesta y los regalos de su marido, entre ellos un automóvil Mercedes Benz.