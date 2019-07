Anciano muere en plena sala de cine viendo la película "Annabelle 3: viene a casa"

TAILANDIA, ASIA.-Un hombre de 77 años de edad, identificado como Bernard Wilfred Channing, murió en una sala de cines mientras miraba la película "Annabelle 3: viene a casa". El inesperado fallecimiento ocurrió en Tailandia.

Según reportó el Daily Mail, el anciano estaba de visita en el lugar y por eso decidió acudir al cine para distraerse, sin imaginar que sería su última actividad recreativa.

El medio indica que el hombre falleció mientras la cinta se rodaba en la sala y que nadie se percató de lo que ahí ocurría, hasta que la película terminó y se encendieron las luces.

Al ver que el anciano no se movía, personal del local acudió hasta la butaca y confirmaron el fallecimiento. Se presume que fue a causa de un infarto, sin embargo, esto no ha sido confirmado.



Tras confirmar que Bernard ya no tenía signos vitales, de inmediato avisaron a las autoridades tailandesas, quienes retiraron el cadáver y posteriormente lo entregaron a sus familiares.

"Annabelle 3" fue estrenada en los cines hondureños el pasado 27 de junio.