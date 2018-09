La emotiva despedida de una presentadora de la BBC a quien le diagnosticaron pocos días de vida

LONDRÉS, INGLATERRA.- La presentadora de la BBC Radio, Rachel Bland, se despidió de sus oyentes durante su programa al anunciar que le había diagnosticado pocos días de vida por un cárcer de mama.



Bland, quien tiene 15 años de laborar en la prestigiosa cadena radial, utilizó la célebre frase del extinto cantante y actor estadounidense Frank Sinatra para despedirse: "Me temo que el momento ha llegado, amigos".



Seguidamente tuiteó: "Me dijeron que solo tengo días (de vida). Es muy surrealista. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido".

Para sus fans, no era desconocido que la presentadora de 40 años tenía cáncer, ya que ella misma lo había revelado cuando se lo diagnosticaron en noviembre de 2016, sin embargo, la noticia de su posible muerte les cayó como un balde de agua fría.



La reacción de las personas no se hizo esperar y una avalancha de comentarios llenó la red social de Rachel Bland, quien aseguró no tener miedo de morir.



"No tengo miedo a morir. Solo temo por los que dejo atrás. Por mi querido Freddie, por Steve y nuestras familias. Incluso ahora, sabiendo que viene la conversación de 'no hay opciones disponibles', no puedo desmoronarme y caer en pedazos", explicó.

In the words of the legendary Frank S - I’m afraid the time has come my friends. And suddenly. I’m told I’ve only got days. It’s very surreal. Thank you so much for all the support I’ve received. Debs and lozz will continue with the #youmebigc podcast. Au revoir my friends. ?? pic.twitter.com/DhMurbqMJz