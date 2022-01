Continúa jornada de vacunación contra covid-19 en menores de 11 años

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La jornada de inmunización contra el covid-19 a la población infantil continuó este viernes en la capital de Honduras.

Los menores, acompañados de sus padres, acudieron este día a aplicarse la primera dosis del antídoto del lote de vacunas pediátricas que arribó al país esta semana.

Las autoridades sanitarias comenzaron a aplicar la primera dosis de la vacuna a menores de 11 años con inmunosupresión, quienes recibirán el segundo fármaco 28 días después, dijo la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores.

Hasta la fecha solo están siendo vacunados niños de 11 años con la dosis de la farmacéutica Pfizer BioNTech. La medida busca acelerar el retorno de la población estudiantil a las aulas de clases.



Los valientes jovencitos han respondido al llamado de las autoridades a inmunizarse.

Educación y Salud sumarán esfuerzos

El nuevo secretario de Educación, Daniel Sponda, anunció este viernes que en las próximas horas se pondrá en contacto con el titular de Salud José Manuel Mateu, para abordar el tema de la vacunación pediátrica y acordar el retorno a clases presenciales.



El gobierno, del exmandatario Juan Orlando Hernández, compró vacunas para 1,3 millones de niños de entre 5 y 11 años de edad, y se espera que el total de las dosis sean entregadas en el primer trimestre de este año.



Ante la víspera del inicio de clases en el sector público el próximo 1 de febrero, el secretario de Salud Sponda aún no ha confirmado el regreso presencial a las aulas, pues esta decisión dependerá de una reunión con Matheu, titular de Salud.



"Se espera que este proceso se pueda llevar en las instituciones educativas para tener una data asertiva de cuantos estudiantes están vacunados", dijo Esponda.



"El plan que han venido diseñando esperan que antes que tengamos el primer semestre del año podamos tener reaperturados todos los centros educativos a nivel nacional", agregó.



Por su parte, el titular de Salud adelantó que no hay suficientes vacunas pediátricas, pero se está a la espera de que tomen una decisión.



