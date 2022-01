Ministro de Salud asegura que creará un equipo de especialistas para manejo del covid-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras su nombramiento como secretario de Salud, el doctor Manuel Matheu anunció que uno de los temas prioritarios para él será el manejo de la pandemia del covid-19 y aseguró tener algunas ideas para implementarlas como parte de su agenda, comenzando por el nombramiento de un equipo especial integrado por expertos.



"El tema de la Salud está crítico y hablamos con la familia Zelaya, ellos querían tener a alguien que supiera de salud y no fuera por proselitismo político, sino alguien que pueda tomar decisiones, sin movidas debajo de la mesa y que tuviera la experiencia para 'tomar al toro por los cuernos'", explicó sobre su nombramiento.

Posteriormente, dijo que "lo primero es el manejo de la pandemia, se nombrará (de forma) urgente un equipo de verdaderos especialistas en el área, como neumólogos, infectólogos, microbiólogos y epidemiólogos, como debió ser desde el principio".



Además, dijo que su trabajo al frente de la Secretaría estará de la mano con la vigilancia de campo, pues "quiero caer de sopresa a los hospitales y ver la realidad, no quiero que nadie me cuente, quiero verla. Es insultante para mí como médico ver a gente tirada en el suelo, sin camilla. Si faltan camillas, pues hay que comprarlas, que ¿de dónde voy a sacar el dinero?, no nos sobra, pero podemos recortar algunas partidas y en el Congreso tendrán que aprobarme eso".

Vacunación contra el covid-19

Y como la pandemia es un tema prioritario, también dijo que ampliar la vacunación será una de las primeras medidas y ello comenzará con crear un inventario de vacunas en existencia, especialmente de las pediátricas.



"Se revisarán los calendarios de vacunación para poder adecuarlos a la agenda favorable de los padres de familia que trabajan, así como acercar las campañas a la población”, indicó.



Y ante los cuestionamientos de algunos sectores sobre su nombramiento, dijo lo siguiente: "A mi edad yo no necesito hacer currículum, tampoco necesito ir a hacer dinero, simplemente necesito tratar de ayudar a mejorar las condiciones de salud de este país".

