Niegan acceso a empleados del Congreso Nacional con permanencia: "No es algo justo"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La crisis política en el Congreso Nacional se agudiza cada vez más con el paso de los días. En este ocasión afectando directamente a cerca de 500 empleados en su área administrativa.

Como todos los días, cientos de trabajadores acudieron a la cámara legislativa para comenzar sus labores ordinarias al interior del hemiciclo legislativo, sin embargo se llevaron con la sorpresa de que no los dejaron ingresar.

El recinto amaneció con grandes cadenas que cerraron la entrada a las oficinas, pese a la solicitud de los empleados de querer entrar para dar paso a sus funciones. De acuerdo a versiones de los mismos, el personal de seguridad les habría indicado que todo respondía a instrucciones emanadas directamente del diputado Luis Redondo. Pero de momento no ha brindado ninguna respuesta de su parte.

Además indicaron que todos gozan de acuerdos laborales permanentes, sumando algunos hasta 30 años al servicio del Poder Legislativo. Por lo que consideraron que es una clara violación a sus derechos laborales ya que ninguna autoridad les comunicó lo que ahora acontece.

"Los guardias no nos dejan entrar. El coronel Bardales nos dijo que tenía instrucciones de Luis Redondo para impedirnos acceso", sostuvo Erika Gaitán, una de las afectadas.

Otra más precisó que "nosotros queremos entrar a las oficinas para hacer nuestro trabajo y no nos dejan entrar. No hay ningún motivo para que no nos dejen entrar. Lo único que exigimos es que nos dejen entrar a realizar nuestras funciones y nos dicen que no tenemos acceso".



"Consideramos que no es algo justo. Todos los que estamos aquí estamos por acuerdos permanentes", agregó.

Al lugar se hizo presente un representante del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), quien señaló que se ocuparían de constatar lo que realmente está ocurriendo con el personal del legislativo. "Nos manifiestan que se les está negando el acceso a empleados de plazas administrativas que incluso tienen hasta más de 30 años de estar trabajando en el Congreso Nacional".



La preocupación que permanece latente en los empleados es el riesgo de que los despidan sin obtener sus prestaciones laborales. "Le pido a Dios que ilumine a Jorge (Cálix), que ilumine a (Luis) Redondo, a todos", dijo un hombre que labora hace 29 años en el Congreso.

¿Amenazas?

Algunos de los presentes aseveraron que se trata de una persecución por parte de la junta directiva paralela presidida por Redondo, pero que estabilidad laboral no debería de ponerse en juego por tintes políticos.

De igual forma, denunciaron amenazas por diputados de Libertad y Refundación (Libre) quienes a través de las redes sociales incitaron este día a una "confrontación" en contra de "empleados del Partido Nacional".

"Alerta. Todos al Congreso Nacional, en este momento empleados del Partido Nacional intentan entrar a la fuerza y seguir sosteniendo la dictadura. Todos al Congreso, debemos evitar que entren", escribió por su parte la diputada Scherly Arriaga.

ALERTA

Todos al Congreso Nacional , en este momento empleados del partido nacional intentan entrar a la fuerza y seguir sosteniendo la dictadura.



Todos al Congres debemos evitar q entren. — Diputada Scherly Arriaga (@_Scherly) January 28, 2022

