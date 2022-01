Nasralla sobre propuesta de tercería en Congreso Nacional: "Eso no es una alternativa"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A solo horas de que la presidenta Xiomara Castro suba al estrado para dar su juramento como la primera mandataria de Honduras, el conflicto por la presidencia del Congreso Nacional sigue en auge y no muestra una salida.

Este miércoles el designado presidencial Salvador Nasralla descartó la posibilidad de una tercería para resolver las diferencias que se han generado luego de que Jorge Cálix fuera elegido presidente del Legislativo, por la mayoría de diputados, y por otro lado Luis Redondo -en una sesión paralela- haya sido juramentado para asumir el mismo cargo.

"Eso ya no es una alternativa", dijo en declaraciones a Hoy Mismo al momento de recordar que "el sabado 22 de enero Jorge Cálix, ya había sido electo en la junta provisional, convocó para una sesión el domingo 23 en el hemiciclo a las 7 de la mañana y no asistió, ese grave error que él cometió le permitió a la junta directiva -que preside Luis Redondo- convertirse en el presidente del Congreso Nacional".

El también presidente del Partido Salvador de Honduras agregó que "cualquier tipo de negociación que ocurra en el transcurso de las próximas horas no está basada en una tercería".

Nasralla amplió que "Jorge Cálix perfectamente puede integrarse a la junta directiva que preside Luis Redondo, obviamente no en su condición de presidente si no en otro puesto", sin embargo, explicó que él no es la única persona que toma decisiones en este tema.

El designado recalcó que quien legalmente fue electo es Luis Redondo junto con su directiva. "Cálix y sus 44 compañeros del Partido Nacional se equivocaron no asistiendo el domingo a la sesión".

Nasralla reiteró que "hoy lo que se puede hacer es integrarlo a él a la junta directiva que quiere el pueblo".

