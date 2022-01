Nasralla reacciona a propuesta de Xiomara a Cálix: "Qué bueno, no creo que alguien se oponga"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Salvador Nasralla, coordinador del Partido Salvador de Honduras (PSH), aseguró sentirse sorprendido por la reunión entre la presidenta electa Xiomara Castro y Jorge Cálix.



A eso de las 5:40: de la tarde, Castro de Zelaya compartió a través de sus redes sociales una fotografía junto a Cálix. Ahí informó que la reunión que sostuvieron fue para proponerle que él coordine su gabinete de gobierno.



Uno de los primeros en reaccionar fue Salvador Nasralla, quien dijo a HRN que "no creo que alguien se oponga a que él tenga un puesto ahí".

"El Partido Libre está llegando a un acuerdo. Yo como parte de la alianza expreso mi conformidad por esa oferta. De las cosas internas del partido Libre no tengo ninguna información", agregó.



En relación a la crisis política desatada dentro del Congreso Nacional con la juramentación de dos juntas directivas, el coordinador de PSH aseguró que "no hay ninguna crisis. Habría si el pueblo estuviera enojado".



Sobre la legalidad de la junta presidida por Luis Redondo, Nasralla reiteró que "independientemente de que si no acepta o no Cálix, mi conclusión es que Luis Redondo va a ponerle la banda a Xiomara en la toma de posesión".

