A pocas horas de la investidura, secretividad rodea gabinete de Xiomara Castro

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Faltan pocas horas para su investidura y la secretividad y un prolongado silencio predominan en la conformación del gabinete de gobierno de Xiomara Castro.

EL HERALDO consultó a Jari Dixon, líder del traspaso de Castro, y confió que “podría ser en la noche”. También se le consultó a Hugo Noé Pino, quien se limitó a decir que "desconoce la hora del anuncio", pero que sí se hará este miércoles.

Además, Héctor Zelaya, hijo de la presidenta electa, y Pedro Barquero, miembro de la Comisión de Transición, detallaron que el gabinete se oficializará este miércoles mediante un comunicado de prensa y también se publicará en una página web que irá sirviendo para el mandato que entra en funciones este jueves 27 de noviembre.

DE INTERÉS: Jorge Cálix capitularía, Luis Redondo sería ratificado o la tercería, la salida a la crisis en el Congreso



“No se sabe en qué momento del día saldrá el anuncio, pero se sabrá hoy, ya que es bastante habitual que cuando la presidenta toma posesión la acompañe el gabinete”, dijo Tony García, otro miembro de la Comisión de Transición.



Más temprano, el designado presidencial Salvador Nasralla aseguró que “aún no sabemos quién integrará el gabinete de la presidenta Xiomara Castro, ella (Xiomara Castro) no me ha hecho ninguna comunicación del gabinete que dará a conocer hoy''.



Algunos nombres que se barajan son el de Pedro Barquero como ministro de la Presidencia y Ramón Sabillón como ministro de Seguridad.

VEA: Crisis en el Congreso Nacional no es solo un tema político y urge diálogo