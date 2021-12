Sugieren hacer pasos automatizados en peajes para evitar atrasos a viajeros de Palmerola

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La apertura improvisada del Aeropuerto Internacional de Palmerola en Comayagua ha puesto al descubierto los inconvenientes que no se tomaron en cuenta que iban a sufrir los viajeros, como el paso por las casetas de peaje en la carretera CA-5 norte.



Los primeros pasajeros de la nueva terminal aérea sufrieron por el tráfico que se generó en el sector de Zambrano, debido a que tenían que esperar largo tiempo para pagar el cobro de peaje por circular por esa vía, pasar y llegar a la capital.



Al inicio, cuando surgió la idea del proyecto del aeropuerto en Comayagua se había planificado la construcción de una carretera directa de Palmerola a Tegucigalpa, pero se descartó por el alto costo y el tiempo de construcción.



El experto en concesiones, Marvin Melgar, explicó a EL HERALDO que la solución de este problema requiere de un tema mixto aplicando tres medidas que permitan un sistema de circulación automatizado y más ágil, garantizando el paso de los usuarios.



Primero es urgente la implementación de TAG. Estos son dispositivos electrónicos que permiten el funcionamiento del sistema de cobro en las carreteras como una tecnología de peaje en movimiento.

Podría ser boletos con códigos QR o por medio de una tarjera recargable que solo se coloque o se muestre al sistema y que de forma automática se levante la barra para poder pasar.



La siguiente medida es ampliar a una o dos casetas en ambas vías, lo cual es viable porque hay espacio en la zona, eso lo puede negociar la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) con la Concesionaria Vial de Honduras (Covi).



La tercera medida es segregar las casetas, haciendo estaciones exclusivas para los viajeros de Palmerola, quienes al mostrar los tickets o calcomanías, el sistema los deje pasar de forma automatizada.



De acuerdo a informes de la SAPP, en el 2020 solo por la estación de peaje de Zambrano, que es donde cae la carga de vehículos circulando de Palmerola, pasaron más de 2.3 millones de carros, dejando ingresos por arriba de los 120 millones de lempiras.



Por Palmerola se estima que en los primeros dos años pasarán más de medio millón de personas, es decir, el tráfico será mayor por el Corredor Logístico.

Cambios

Hugo Noé Pino, miembro de la Comisión de Transición Presidencial, indicó que ve muy difícil que vuelvan los vuelos internacionales a Toncontín, ya que no pueden operar dos aeropuertos con los mismos servicios y a poca distancia.



En ese sentido Palmerola se mantendrá como el aeropuerto para la capital, por lo cual se deben buscar soluciones a todos los problemas que se están generando y la forma de cómo el Estado recupere la inversión hecha una vez se revise el contrato el próximo año.



La SAPP ya tiene un equipo de expertos trabajando en las posibles soluciones a las complicaciones que se están generando en los peajes, declaró a EL HERALDO el superintendente César Cáceres.



“Precisamente el estudio que estamos haciendo va encaminado a decir si efectivamente basta con las casetas que se tienen o son necesarios otras adicionales”, precisó.



Las soluciones que se analizan es ampliar las estaciones de cobro de seis a ocho por lado, pero se tiene que ampliar la calle de acceso, también está el problema de las personas que piden y venden en los carriles de acceso a los peajes, ellos corren el riesgo de ser atropellados y los conductores de provocar un accidente.



Sobre el cobro automatizado se buscan ejemplos como los de Panamá, Chile, México o Estados Unidos, donde el usuario paga el peaje en forma de prepago y se le coloca una calcomanía en el vidrio, esta es reconocida por un lector y el conductor no se atrasa.



Hay otro sistema que consiste en comprar una tarjeta por mes y se está recargando. El sistema la reconoce automáticamente cuando pasa, pero si el conductor no la paga se le aplica una multa, la que en Estados Unidos es alta.

En un comunicado la SAPP informó que referente a la congestión vehicular en la caseta de peaje de Zambrano, y como parte del proyecto Corredor Logístico, un equipo técnico de

SAPP ejecuta las mediciones adicionales de Tiempo en Espera en Cola (TEC) en ambos sentidos de circulación.



Las mediciones se estarán haciendo en diferentes días y horarios, incluyendo los fines de semanas, con el objetivo de recopilar datos estadísticos de tiempo real en espera de circulación y asegurar que se brinde a los usuarios un servicio efectivo.



Además, como una medida para agilizar el tráfico, la concesionaria ha iniciado con la construcción de una caseta adicional de cobro de peaje, misma que se espera pueda estar puesta en operación a principios del próximo mes.



Para el 2020 los ingresos por cobro de peaje decrecieron en un 31% en relación con el 2019, debido a las medidas de excepción tomadas para contrarrestar los efectos de la pandemia por covid-19.



La estación más afectada por los tráficos no alcanzados en ese tiempo fue la de Zambrano, precisamente la que hoy está abarrotada de usuarios.



A las medidas de alivio que se buscan implementar también se debe culminar la construcción del Canal Seco, entre Goascorán y Villa de San Antonio, Comayagua, porque mucho de tráfico pesado tomará esa vía.