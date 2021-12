Joven de Santa Bárbara gana medalla de oro en Olimpiada Iberoamericana de Física en Brasil  

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras gestó un hito histórico al lograr por primera vez en su historia una medalla de oro en las Olimpiadas Iberoamericanas de Física, evento desarrollado en Brasil y donde participaron países como México, Brasil, Portugal, España y otros del continente americano.



La presea dorada fue conseguida por el joven Emerson Franzua Aldana Gavarrete de 16 años quien estudia en el Instituto Técnico Maximino Cueva de Santa Bárbara, Santa Bárbara.

El logro se dio en las áreas de electromagnetismo, cuántica, relatividad, termodinámica, mecánica, óptica y formación experimental.



“Honduras logró el oro en seis años cuando hay países que se tardan hasta 20 años en hacerlo, Uruguay se tardó ese tiempo por ejemplo, Honduras viene participando desde el 2016 pero en América Latina se desarrollan estas Olimpiadas desde 1980”, comentó Francisco Soriano quien es uno de los profesores del muchacho.



Brasil acogió el evento el cual se realizó de manera virtual. Se hizo un examen de tres preguntas que dura cinco horas y dos problemas de tipo experimental -de laboratorio- donde Honduras sacó el mejor resultado.

Para poder llegar hasta esta instancia, el chico primero tuvo que ser campeón de Honduras, luego obtuvo oro en la Olimpiada Mesoamericana en México. Posteriormente participó en una Olimpiada Centroamericana y del Caribe en Cuba donde logró bronce y en su segunda participación cosechó el oro. Finalmente obtuvo el cupo a la Olimpiada Iberoamericana ganando plata en 2020 y oro este año.



El maestro del joven terminó explicado que Aldana ahora puede participar en la Olimpiada Mundial de Física, pero hay un problema...



“Queremos participar en una Olimpiada Mundial de Física, el problema es económico porque la inscripción vale 5 mil euros y es en Bielorrusia. Cuando se ha viajado es porque los colegios costean los gastos pero ahora no es así, no tenemos ni para la inscripción y eso nos limita. El Salvador por ejemplo invierte 600 mil dólares en ese tipo de proyectos, aquí no es así”.

En la Olimpiada solo cinco jóvenes lograron el oro, los cuatro que representaron a Brasil -que es una potencia- y Honduras mediante Emerson Franzua Aldana.



La organización también le hizo una mención honorífica a Carlos Josué Calderón Flores, también de Honduras y del mismo colegio en Santa Bárbara, por su gran desempeño.

Equipo hondureño



Resultado histórico del equipo hondureño en la XXVI Olimpiada Iberoamericana de Física (virtual), 2021, organizada por Brasil.





Emerson Franzua Aldana (Santa Bárbara ), medalla de oro y mejor prueba experimental.

Carlos Josué Calderon (Santa Bárbara), mención honorífica.

Antony Williams (Cortés) participación.

Delegados: Francisco Edgardo Soriano Pineda e Isac Samael Laínez.

