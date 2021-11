Fredy Mármol comparece este lunes en audiencia ante corte de EE UU

EL HERALDO Plus llegó al Centro de Detención Federal para conocer el recinto que alberga al hondureño Fredy Mármol, considerado en Estados Unidos como jefe del Cartel del Atlántico. Foto: El Heraldo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gris, con diminutas ventanas en forma de copas con marcos dorados -único distintivo en la fortaleza de concreto-, impone su oscura presencia el Centro de Detención Federal (FDC) en Miami, Florida.



Ubicado en el centro de la ciudad del sol, entre monumentales edificios, centros comerciales, lujosos apartamentos, estrechas avenidas, restaurantes y parques, la gigantesca edificación pasa casi desapercibida.



Con las olas del mar lejos y sin recibir la brisa cargada con pequeñas partículas de arena, sus huéspedes viven la pesadilla del encierro en medio de millones de turistas ansiosos por detener el tiempo.

Entre los confinados hay un nuevo invitado: Fredy Mármol, hondureño extraditado el 27 de octubre a petición de la Corte del Distrito Sur de Florida, acusado de narcotráfico.



EL HERALDO Plus llegó al Centro de Detención Federal para conocer el recinto que alberga al capo considerado jefe del Cartel del Atlántico.



En el imponente edificio, Mármol porta el carnet de identificación 71673 y este lunes estará por primera vez ante las autoridades estadounidenses en su primera audiencia judicial.

Centro de Miami

3:00 PM, en el centro de Miami, 11 de noviembre del 2021, feriado nacional en Estados Unidos en conmemoración al Día del Veterano, dedicado a todos los héroes que defendieron al país en la guerra.

Un silencio sepulcral envuelve en las avenidas, las personas no están, el oceáno los sedujo y con tiempo de sobra cambiaron los lujosos edificios por el calor de la playa, la frescura del mar y el confort de la arena.



EL HERALDO Plus recién llegó al centro de la ciudad, la calma es incómoda en medio de las torres de apartamentos, dos vueltas a la redonda para confirmar la ubicación del FDC no fueron suficientes.



La cárcel está pegada a una corte, en frente de un juzgado que en su parte frontal posee un bellísimo parque con árboles frondosos, grama, senderos y bancas. Justamente en una de ellas estaba sentado un policía que, junto a otro compañero que deambulaban por la zona, eran las únicas almas en el lugar.

Una breve charla "disculpe, ¿dónde queda el FDC?" y el uniformado señaló al frente con su dedo indice. "Ese es", respondió.

A simple vista, aunque la estructura de concreto se impone, hace dudar que sea una cárcel, no tiene vista frontal a la calle, tampoco muros a su alrededor, apenas una pequeña caseta de vigilancia y una barra que sube y baja para permitir el acceso de los vehículos.

"¿Podemos grabar?", se le consultó. No hubo respuesta vocal, apenas subió sus hombros e hizo una mueca que fue tomada como un sí.

Al cruzar la calle y pasar la pequeña caseta de vigilancia, el panorama cambió, todo se tornó gris, calles, paredes, gradas, edificios adyacentes, todo gris, bajo la lupa de cámaras de seguridad dispersas en puntos estratégicos.

El FDC no es precisamente bello, son alrededor de 20 pisos, en lugar de ventanas tiene pequeños espacios en forma de copas con distintivos dorados, en uno de sus extremos resalta una inmensa bandera de Estados Unidos.



Para entrar a la cárcel hay al menos 10 escalones, al fondo una puerta café y arriba de ella una chapa dorada que deja claro que se trata del Centro de Detención Federal.

En el recinto está desde hace unas semanas el narcotraficante Fredy Mármol; el extraditado es parte de una población penitenciaria de 1,054 personas de las 1,250 que puede albergar el FDA.



El jefe del Cartel del Atlántico fue extraditado el pasado 27 de octubre luego de ser capturado mientras se conducía con una dama y una menor de edad en una calle de Tegucigalpa, en una operación realizada por la ATIC.

