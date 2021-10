Más sectores a favor que se apruebe la vacunación anticovid obligatoria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras un grupo de la población espera con ansias la dosis de refuerzo contra el covid-19, hay otro indiferente a la tragedia que sufren centenares de familias por la pandemia, ya que no quieren recibir la vacuna anticovid.



Es por esa razón que diferentes sectores de la sociedad se suman a la propuesta de médicos sobre exigir el carnet de vacunación a las personas para toda actividad a realizar.



Entre los sectores que respaldan una vacunación obligatoria están la academia y los sectores obrero y privado del país.

Marco Tulio Medina, coordinador del Comité Covid-19 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), afirmó que están totalmente de acuerdo con que se apruebe la obligatoriedad de la vacuna.



“El Comité Covid-19 de la UNAH está estudiando con la OPS sobre el problema que un porcentaje importante de la población no se desea vacunar”, indicó el galeno.



Añadió que las razones son por las noticias falsas, por la opinión errónea de líderes comunitarios, el bajo nivel educativo general, miedo, entre otras razones.



A su vez, señaló que no vacunarse implica un grave riesgo personal, porque si se contagia con el virus, y la persona tiene factores de riesgo, puede conllevar a un covid-19 severo, a la hospitalización y a la eventual muerte.

Mientras que a nivel comunitario, el riesgo de que el virus circule más es que pueda mutar en una variante de riesgo que provocaría una prolongación mayor de la pandemia en Honduras.



La UNAH, por medio del Consejo de Educación Superior, y en forma conjunta con las universidades del país, emitió un acuerdo de la obligatoriedad en el contexto de educación superior. Lo anterior implica que todo aspirante que desee matricularse en una universidad tendrá como requisito estar inmunizado al virus. Costa Rica aprobó recientemente un decreto de ley donde se establece la vacuna obligatoria para los trabajadores del sector público y faculta al sector privado a exigirla a los trabajadores de las empresas.



Por su parte, el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, explicó que para la obligatoriedad debe haber un respectivo acuerdo emitido por la Secretaría de Salud (Sesal) y la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS).



“Las empresas buscan en todo momento la seguridad de los colaboradores. Hemos hecho un fuerte esfuerzo para vacunar a la mayor parte de ellos”, comentó Sikaffy.

A su vez, puntualizó que hay casos donde no pueden vacunarse por temas de salud o por voluntad propia, ahí se sensibiliza al colaborador con información sobre las vacunas y sus beneficios.



El representante de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), César Chirinos, anunció que a finales de noviembre todos los burócratas tendrán que vacunarse porque se les exigirá el carnet.



De 7,121,331 hondureños por inmunizar, 3,266,537 no han recibido la primera dosis, es decir, el 46%.

