Roosevelt Avilez reitera que es inocente: "No me dicen a quién le lavé activos"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, detenido por el supuesto tráfico de drogas, reiteró este jueves que es inocente de las acusaciones en su contra sobre el lavado de activos, asimismo dijo que puede justificar su patrimonio.



El edil nacionalista, que fue llevado al Hospital Escuela para que se le practicaran exámenes, aseguró que lo acusan de lavado de activos, pero no le dicen a quién le lavó activos, por lo que es "completamente inocente".



Al ser interrogado por un periodista sobre si puede justificar su patrimonio de más de 160 millones de lempiras, el edil respondió: "Sí, a mí me acusan de lavado de activos, pero no me dicen a quién le lavé activos".



Asimismo, afirmó que no cree que se resuelva a su favor en la audiencia inicial que enfrentará el viernes 22 de octubre.

"El juez que está ahí solo juzga a los nacionalistas; a los liberales, no", indicó Avilez mientras era escoltado por varios agentes.



De igual forma, dijo sentirse "tranquilo y bien, gracias a Dios".



Hasta el momento se desconoce si la defensa pidió que se le realizaran exámenes al alcalde para conocer su estado de salud y pedir que no vaya a la cárcel y se pueda defender en libertad.

Análisis clínicos

El miércoles, el edil talangueño y su cuñado César Vladimir Leiva fueron llevados a Medicina Forense para realizar una evaluación de su estado de salud.



Según informó la vocera del Medicina Forense, el juez ordenó las pruebas de carácter urgente ya que ambos alegaron tener enfermedades de base.



Sin embargo, será el médico forense el que determine cuál es su estado de salud.

Además, se les realizaron pruebas en el centro integrado del Ministerio Público a tres mujeres más detenidas en la operación de captura contra Roosevelt: Nancy Mareyil Santos Ríos (esposa del alcalde), Bella Esperanza Ríos Zúniga (suegra) y Fadde Saroginy Avilez López (hermana).

Investigación

Las investigaciones de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado concluyeron que Avilez y su núcleo lavaron más de 320 millones de lempiras, recursos que provinieron del narcotráfico.



El requerimiento fiscal revela que “el imputado Roosevelt Eduardo Avilez López no justifica un incremento patrimonial de 164, 918,995.60 millones de lempiras y la señora Nancy Marely Santos no justifica un incremento patrimonial de 157, 452,974.94 millones de lempiras”.

Señala que “la imputada Fadde Sarogyni Avilez López no acredita ni justifica un incremento patrimonial de 21,601, 042.17 y la señora Bella Esperanza Ríos no justifica un incremento patrimonial de 23,498, 356.52 millones de lempiras”.