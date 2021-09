¿Qué se sabe de la salud de "Pepe" Lobo tras ser hospitalizado por covid-19?   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Después de que Jorge Lobo confirmara que su papá y expresidente de Honduras, Porfirio Lobo Sosa, fue sido hospitalizado la noche del miércoles tras dar positivo al covid-19, la información sobre la salud del ex mandatario es hermética.



“Sí, mi padre salió positivo de covid-19, pero ya está bajo cuidados médicos”, confirmó Jorge Lobo, diputado del Congreso Nacional, a una radio del país, pero desde ese momento ningún familiar se ha pronunciado.



Esto se sabe

Preliminarmente se sabe que el ex mandatario de la nación (2010-2014) permanece estable y con síntimas leves, como la tos.



Lobo, que anteriormente renunció a la primer candidatura a diputado por el departamento de Olancho, fue trasladado el miércoles en horas de la noche desde La Empalizada, Olancho, hasta la capital, para internarlo en un centro hospitalario privado de la capital.



Hasta el momento se desconoce si el expresidente de 73 años ya se inmunizó contra el virus.



A más de 13 horas de la noticia, la familia del expresidente no se ha pronunciado para informar sobre la salud del líder nacionalista, en esa misma línea de silencio han permanecido los correligionarios que no han externado novedades.



En ese sentido, se espera que en las próximas horas la familia emita un comunicado o comparezcan ante los medios de comunicación para informar sobre el verdadero estado de salud de Porfirio Lobo Sosa.



Por otra parte, estos sucede cuando la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, esposa de Lobo, fue habilitada por Medicina Forense para comparecer en juicio oral y público, después de suspensiones en julio y agosto por establecerse que “no estaba apta” para enfrentar las acusaciones en su contra por el caso de "La Caja Chica de la Primera Dama".



