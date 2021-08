"Captura es plan de la ZEDE y del Partido Nacional": Defensa de alcalde de Roatán

El abogado Reaño aseguró que al alcalde no le encontraron armas ni drogas en su vehículo.

ROATÁN, HONDURAS.-La defensa del alcalde de Roatán, Jerry Hynds, aseguró este sábado que la captura del edil isleño es un plan del Partido Nacional y de la ZEDE Próspera para manchar su imagen.



"Esto viene de Próspera y del Partido Nacional, esto estaba muy bien estudiado y muy bien planeado", dijo el abogado Norman Reaño a HCH.



"Es una pena lo que nos está pasando en el municipio de Roatán, cuando el alcalde Jerry ha sido detenido sin tener ni un indicio de responsabilidad en la comisión de un delito, que es el de tráfico de drogas", lamentó.



Aseveró que ellos saben de "donde viene todo esto, hemos estado en las pruebas que le han realizado a su vehículo donde no le encuentran absolutamente nada".

"El señor alcalde iba a la alcaldía y cuando los fiscales de Lucha Contra el Crimen Organizado detuvieron una cisterna él viene atrás y después de eso él es detenido y en las pruebas que le realizaron establecen que no tiene nada que ver, él va a su trabajo porque está cercano a la alcaldía", detalla el togado.



"Él ha sido detenido y acusado por un capricho de la Fiscalía. Hay otros sectores involucrados y se llama Próspera que es la ZEDE que está aquí en Roatán y el mismo gobierno nacionalista", reafirmó Reaño.



Agregó que "el señor alcalde ha sido un crítico de las ZEDE y han estado tratando de torcerle el brazo para que acepte la ZEDE en Roatán, cosa que él no ha hecho, y a raíz de eso sufre lo que está pasando hoy".



"Basta con tener dos dedos de frente para entender que ningún propietario de un cargamento de esa naturaleza va a venir cuidándolo con las uñas y al señor alcalde no se le ha encontrado ni armas ni drogas en su vehículo", declaró.

"Él iba solo en su vehículo, iba en la calle principal que conduce hacia la Alcaldía Municipal y en el momento de su detención estaba supervisando obras", planteó el togado.



Reaño, además, explicó que cuando se cumplan las 24 horas de detención el edil será trasladado a Tegucigalpa, para seguir con el proceso en su contra.

Dos mil kilos de cocaína

Unos dos mil kilogramos de cocaína fueron incautados la tarde del viernes en Roatán.

El Ministerio Público emitió un comunicado diciendo "que harán el conteo de la droga que iba en sacos dentro de la cisterna, de igual manera señalaron que trabajan en la individualización de las personas que se requirieron y determinar su vínculo con la operación", sin mencionar que el edil de la isla iba en uno de los vehículos decomisados.

