Equipo especial indaga de oficio robo a dos centros de salud en Comayagua

Por ahora no se reportan personas capturadas por el robo en los dos centros de salud de la ciudad de Comayagua.

COMAYAGUA, HONDURAS.- Más de 24 horas transcurrieron desde del último robo al Centro de Salud Médico Odontológico Emmanuel de la colonia Escoto de Comayagua y todavía no se reportan personas capturadas, ni tampoco una denuncia formal por parte de las autoridades de la Región Sanitaria.



No obstante, los mandos policiales iniciaron de oficio el respectivo proceso investigativo. EL HERALDO conoció que los altos mandos de la Policía Nacional asignaron un equipo especial de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para investigar el saqueo del Centro de Salud Napoleón Bográn de la colonia Morazán, ocurrido el lunes de esta semana y el del Cesamo Emmanuel, reportado la madrugada del miércoles.

Luego del recuento de daños en el Cesamo Emmanuel, ayer se confirmó que el número de dosis anticovid que arruinaron supera las 400, de las cuales 300 son de la vacuna de Moderna y más de 100 de la de Pfizer, lo que ha puesto en riesgo la jornada de vacunación de la localidad.



“Nuestro comandante ha dado órdenes de conformar un equipo especial de investigación para hacer la indagación de estos robos y la DPI está trabajando, mientras que la Policía está patrullando la zona donde se encuentran los centro de salud”, declaró Sindy Rodríguez, portavoz de la jefatura policial de Comayagua.

Sin embargo, la portavoz policial informó que hasta el día de ayer, la Dirección Policial de Investigaciones no había recibido ninguna denuncia por el robo perpetrado en los dos centros de atención médica de la ciudad colonial.



Aseguró que esto complica el trabajo policial y de investigación ya que de haber allanamiento y capturas de personas sospechosos en el saqueo, tendrían que dejarlos en libertad ante la falta de una denuncia formal.



“No han interpuesto denuncia ante la DPI y esto implica que se capturan personas sospechosas de estos robos, deberán quedar libres al no haber denuncia formal”, explicó la funcionaria policial. Cabe recordar que el pasado mes de julio también se extraviaron 16 cilindros de oxígeno del triaje del Instituto León Alvarado (ILA) y las autoridades sanitarias tampoco hicieron la denuncia ante la DPI y el Ministerio Público.



Por lo tanto, semanas después, el MP tuvo que abrir de oficio la denuncia para empezar a hacer las investigaciones del caso y que hasta ahora no hay resultado sobre el robo de los cilindros.

