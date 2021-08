Interpol busca que Axel López llegue a los tribunales: 'No damos seguridad'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Interpol elevó una alerta roja internacional contra Axel López, buscado en Honduras por dos delitos de fraude en perjuicio de la administración pública “como cooperador necesario”, según detalla el requerimiento fiscal 0801-2020-0004 emitido por el Ministerio Público (MP) el pasado 8 de abril de 2021.



Juan Guzmán, director de Interpol, conversó con EL HERALDO sobre el procedimiento que se le aplica a una persona que tiene orden de captura y que se encuentra fuera de las fronteras de Honduras. Guzmán confirmó la búsqueda del exmarine estadounidense que vendió los hospitales móviles, pero dejó claro que la aprehensión no depende de autoridades hondureñas, ya que “no podemos obligar a un país a capturar a una persona”. A continuación sus declaraciones:



¿Cómo funciona una alerta roja de Interpol?



El proceso es que la persona tenga una orden de captura, sepamos que está afuera de Honduras y listo, hay que ver si el país en el que se encuentra la persona tiene convenio de extradición con nosotros.

Dar en específico nombres de quiénes estamos buscando en la actualidad es complejo, porque si esta persona sabe que está siendo buscada se va a esconder, no depende de nosotros la captura de la persona sino de las autoridades del país donde se encuentre para que se ejecute.



Estados Unidos y Honduras tienen tratado de extradición, ¿alguna vez han enviado a una persona requerida?



Estados Unidos sí y no tiene convenio de extradición con Honduras, sí en ciertos delitos y no en otros. Si yo le pido un ciudadano norteamericano a Estados Unidos, tengo que ver el delito y si el delito que le estoy pidiendo en el extranjero, él me va decir sí o no, o nunca me va a contestar. Extradición de Estados Unidos a Honduras no hay registro que recuerde.



¿Qué delitos son válidos?



Varían. Narcotráfico, lavado de activos, lo que tiene que ver con el crimen organizado, serían válidos y viceversa, igual.



¿Axel López?



Es buscado por nosotros, de que pueda llegar a tribunales no damos seguridad, porque puede ser capturado y dejado en libertad, yo no puedo obligar a un país a que busque a una persona.

De Honduras no va a salir nadie a buscar a una persona en específico como la gente se imagina, podemos traerlo si las autoridades del país donde está nos avisan o ellos mismos nos lo vienen a dejar, somos enlaces, no andamos rastreando a nadie, puede andar paseando pero no ser capturada.



¿Cómo funciona el proceso con la orden de captura internacional?



Orden de captura no es para que una persona caiga presa, es para que se presente a corte, puede ser que lo citaron y no llegó y lo piden a la fuerza, la gente cree que una orden de captura es ir preso, pero eso no lo sabemos, nadie lo puede garantizar hasta que diga el juez, dependemos de las autoridades.

Si la persona va a corte y allá en su defensa el juez va a decidir si amerita la extradición, hay casos que nos han mandado a decir que no, está en el país y nos han dicho que no lo van a entregar, no es como las películas, que va, lo capturan y extraditan, eso es en novelas, pero la vida real no, hay procedimientos legales que evacuar.



¿Hay más presión por ser un caso mediático?



Aquí nos pudieron haber dejado en la calle a todos y la persona se pudo ir a Estados Unidos y no es que Estados Unidos va a venir corriendo, agarrar y decirnos “júzguenlo”, hay un principio de inocencia, sino para esa gracia cuando agarramos un extraditable solo lo agarráramos y se lo llevaran, pero no, se pone a la orden de un juez que va a celebrar su audiencia, porque usted dice que va a ser un caso mediático, pero lo hizo mediático la prensa, pero no sabemos qué va a determinar el juez. Hubo una burla, pero ahí es una transacción comercial, si lo miramos desde un punto de vista, yo le vendo a usted esa cámara (señala la cámara del fotógrafo de EL HERALDO) y decirle que hace linduras y usted viene de carreta y me la compra es problema suyo.



¿Podemos ver la alerta internacional en la página de Interpol como en otros casos?



Es obligatorio ubicar a la persona en el portal, todas las alertas de Interpol están en la página, pero no todas son públicas, algunas sí porque hay parámetros, el país que eleva la notificación es el que decide si la notificación se hace pública o no, por ejemplo, yo hago la notificación y digo hágamela pública o no. Si le digo que no siempre está en la base de datos de Interpol, todos tienen acceso, pero los civiles o ciudadanos civiles no, ellos miran lo que desean que miren.

Nosotros no vamos a mostrarlo a nadie a quiénes andamos buscando, sí decimos que está siendo buscada, pero no le podemos mostrar la notificación, una es que es prohibido, podemos decir que lo buscamos, pero no mostrar y tampoco dónde creemos, porque eso depende del país donde esté la persona, porque, digamos, si está nacionalizado, ellos tiene sus procedimientos, si no es candidato no lo van a entregar, sea cual sea el delito -excepto genocidio- porque esos delitos sí están comprometidos los estados, aunque se dan casos... todo depende, puedo buscar a alguien y el país decirme que no lo va a dar, pero si ese ciudadano sale a otro país lo pueden agarrar.

