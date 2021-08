Edmundo Orellana: 'Lo ideal sería que aplicaran la Ley Magnitsky a corruptos'

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La suspensión de visas para funcionarios y exfuncionarios de Guatemala, El Salvador y Honduras, no sólo debería de limitarse a la cancelación de ese documento migratorio, sino, que haya un castigo más severo, aseguró el exfiscal general, Edmundo Orellana.



“Esta es una amenaza constante de funcionarios de los Estados Unidos hacia supuestos corruptos del Triángulo Norte de Centroamérica, sin embargo, yo estimo que el problema que plantea este tema es que se reduce a la simple revocación de visas, la restricción de entrada de estas personas a Estados Unidos”, argumentó Orellana.

Recomendó que “lo ideal sería que lo aplicaran como han hecho con Nicaragua, que les han aplicado la Ley Magnitsky a muchos de ellos y esa sí es una sanción fuerte”. El exfiscal general es del criterio que “como Guatemala, El Salvador y Honduras no se han autoproclamado socialistas, ellos (Estados Unidos) no ven que haya un peligro aquí como para ser tan severos como lo son con Nicaragua; así es que yo a eso no le doy mucha importancia”.

Orellana manifestó “en el caso de Honduras, las personas señaladas en la última lista denominada 'Engel', más o menos como el 90%, ya habían sido acusadas por la Maccih, lo que pasa es que en Honduras existe el grave problema que el Poder Judicial se ha convertido en un generador de impunidad”. Enfatizó que “si EE UU quiere contribuir a la lucha contra la corrupción lo que debe de hacer es sancionar a los funcionarios públicos que promueven la corrupción o que la protegen”. La nueva política de restricción de visas a funcionarios corruptos data en la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE UU.

