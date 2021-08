La muerte acecha en triajes capitalinos por falta de oxígeno de alto flujo

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Son las 10:14 de la noche del peor martes en los 85 años de Lauro Ordóñez, quien ha permanecido en uno de los seis triajes de la capital de Honduras desde la mañana del sábado.



Usualmente a esa hora contaba el dinero que hacía durante la jornada en su pulpería, pero ahora se encuentra con una sonda en su mano derecha y conectado a un tanque de oxígeno porque la neumonía no lo deja respirar, al menos no como debería.



A un lado de él está su nieta Katherine, quien se rota con su hermana menor Andrea para cuidar de él; al otro costado está el tanque de oxígeno que en las últimas horas se ha vuelto insuficiente porque necesita, al menos, 40 litros por minuto.



En posición boca abajo, boca arriba o de lado, Lauro siente una poderosa opresión en su pecho, como si dos manos gigantes le estuviesen comprimiendo el tórax, algo que lo mantiene cansado; el tono de su voz es bajo y no logra articular más de tres palabras sin cansarse.

En su agonía, Lauro piensa que morirá, que será una víctima más del covid-19, mientras su nieta Andrea le reprocha que se pudo evitar esa situación si hubiese usado una mascarilla mientras atendía a los clientes en su negocio.



EL HERALDO Plus se internó durante la noche en los triajes de Tegucigalpa, llegando hasta las salas de estabilización, donde en los últimos días han ocurrido varias muertes por la falta de oxígeno de alto flujo, ya que los hospitales que lo tienen se reportan sin cupo.



Prácticamente toca esperar un milagro, para algunos que se libere un cupo, mientras la desesperación abate a la familia, la impotencia deja sin respuesta a los médicos y los pacientes ven más cerca que nunca su ocaso.

Una paciente fue trasladada a un hospital durante EL HERALDO hizo el recorrido. Foto: Marvin Salgado/El Herald

Pocas opciones

Puede ser un día cualquiera pero también puede ser el último día para muchos mientras el mundo intenta seguir su curso pese a la pandemia que parece no tener fin en Honduras.



El violento ataque del covid-19 está siendo sentido por más de 100 personas ingresadas en los triajes de la capital que se mantienen esperando un cupo hospitalario para ser atendidos debido a su gravedad.



Y es que, por la quebrantada salud, las asistencias en los centros de captación son insuficientes: los pacientes requieren más de 30 litros de oxígeno por minutos (en promedio), pero en los triajes solamente se les puede suministrar 15, porque esa es su capacidad.



En la capital hondureña se habilitaron seis triajes como contención contra la enfermedad para que el listado de muertos no siga creciendo, no obstante, la demanda y la crítica situación epidemiológica vuelve casi incontrolable el panorama.



Casi siempre permanecen llenos: hombres, mujeres, jóvenes y viejos, la enfermedad viral parece muy democrática.

Alegría de unos, tristeza para otros

En el estacionamiento de una iglesia impera el silbido constante de los tanques de oxígeno. Este lugar fue adecuado como un triaje para estabilizar pacientes con covid-19, pero la avalancha de casos desde mayo lo volvió insuficiente.



Entre las conversaciones del personal sanitario, las oraciones de los familiares y algunos quejidos de los pacientes, se escucha una voz con una noticia de alegría para una familia, pero de tristeza para el resto de presentes.



-Le conseguimos un cupo, prepárese porque una ambulancia lo llevará al hospital para que lo ingresen lo más rápido posible.



La novedad, que causa envidia y hasta molestia en la mayoría de los que también esperan ser ingresados, la comunica el doctor encargado del turno.

“Gracias a Dios que la van a hospitalizar porque el oxígeno del triaje ya era poco”, cuenta Alejandro Castro, esposo de Amada Núñez, mientras sus ojos quedaban vidriosos y subían a su pareja a la ambulancia que la trasladaría al hospital.



“Lastimosamente no podemos hacer lo mismo con todos porque los hospitales están llenos”, se disculpa el doctor ante el susurro reclamativo de varios familiares que pedían lo mismo para sus parientes en una similar condición.



Pero que un paciente haya logrado un cupo representa una cadena de hechos (no siempre es así): para que Amada Núñez (nombre irreal) haya sido ingresada quizás falleció una persona horas antes y, en consecuencia, se seleccionó a la persona que ocuparía su cama con base en dos criterios médicos que, para la mayoría son injustos, pero para pocos son opciones para tratar de salvar su vida.

“La misma situación está provocando que, ante muchos pacientes que están esperando un cupo, se seleccione bajo ciertos parámetros”, reconoce el doctor que pidió anonimato por miedo a consecuencias que puedan afectar su trabajo.



Según el relato del galeno, son dos criterios los que actualmente se están usando en Honduras para seleccionar un paciente para ser ingresado: la edad y las posibilidades de seguir viviendo.



En la capital, desde junio del año pasado, se fueron inaugurando paulatinamente seis triajes: el Centro Cívico Gubernamental, CCI, Universidad Católica, Mayangle, Jesús Milla Selva y Bazar del Sábado.

Personas tras salir de consulta en un triaje. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo

Mueren esperando

No todos los pacientes tienen la oportunidad de ser estabilizados o, en el mejor de lo casos, ingresados a un hospital para ser atendidos por coronavirus en Honduras.



Hay muchos que murieron durante esperaban, como mínimo, ser estabilizados en un triaje debido a la gravedad pulmonar con la que se presentaron.



“Se murió por falta de oxígeno a alto flujo”, expresa, con su mascarilla quirúrgica empapada por sus lágrimas la hija de una mujer de 79 años que falleció en el triaje de CCI el lunes anterior esperando un cupo hospitalario.

“Solo me decían que estaban gestionando un cupo en el hospital y, mientras tanto, solo le ponían 15 litros de oxígeno y ella ocupaba el doble de eso”, lamenta.



María Castro detalló que su madre estuvo durante 11 días en el triaje. Casos similares ya se cuentan por cientos en 2021: aproximadamente 150 personas fallecieron en los seis triajes de la capital esperando ser ingresados a un hospital en donde sí hay oxígeno de alto flujo, según un conteo preliminar facilitado por una fuente ligada a la administración de los triajes.



Este rotativo pidió a la Región Sanitaria de Salud del Distrito Central y a la Secretaría de Salud las cifras de las defunciones en los diferentes triajes, pero no se obtuvo respuesta de ninguna entidad.

Se necesitan más centros

Por la condición de gravedad con la que llegan los pacientes a los triajes, el personal médico en primera línea ha planteado convertir los centros de captación en centros de estabilización para atender a los pacientes sin necesidad de que lleguen a un hospital.



Esta iniciativa que, ayudaría a reducir la incidencia hospitalaria, se encuentra siendo analizada por las autoridades de la Secretaría de Salud.



Sin embargo, mientras se ejecutan acciones, centenares de personas siguen debatiéndose entre la vida y la muerte por la falta de recursos en los triajes y hospitales.

A estas mujeres les anunciaron que ya no habían pruebas. Foto: Marvin Salgado/El Heraldo



