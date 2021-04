Aglomeración masiva de personas en jornada de vacunación en el Polideportivo de la UNAH

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una aglomeración masiva se registra este jueves en el Polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), donde personal del área de salud será inoculado con la vacuna Sputnik V.



Son 1,950 trabajadores de establecimiento públicos y privados de la región metropolitana del Distrito Central los que serán beneficiados.



VEA: Llega a Honduras el primer lote de la vacuna rusa Sputnik V



Esta día arrancó la vacunación de los 3,000 trabajadores de salud de tres regiones sanitarias del país con las vacunas Sputnik V de Rusia.



En los 10 puestos de vacunación que se instalaron en el Polideportivo se observa que no hay distanciamiento físico, lo cual es un gran riesgo para la salud de los profesionales de la salud, ya que si se contagian aunque reciban una dosis de la vacuna no están inmunizados por completo.



Una persona está inmunizada contra el Sars-Cov-2 hasta 14 días después de recibir las dos dosis de la vacuna, es decir el esquema completo.



ADEMÁS: L 1,011.3 millones le costarán a Honduras las vacunas Sputnik V



Cabe señalar que las autoridades de la región metropolitana del Distrito Central no autorizaron a los medios a ingresar al Polideportivo para dar cobertura al proceso de vinculación.