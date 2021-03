Estafadores fingen ser empleados del INE y ofrecen falsos trabajos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un grupo de estafadores se está haciendo pasar como empleados del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ofreciendo trabajo a personas particulares a cambio de dinero.



Según el INE, personas inescrupulosas se han hecho pasar por empleados de la institución para sacar un beneficio económico aduciendo la contratación de un empleo ficticio.

En ese sentido, informaron a la población en general que el INE no requiere la contratación de personal para realizar el levantamiento de ninguna encuesta en este momento.

Aclaración

El Instituto Nacional de Estadística (INE) a la opinión pública ACLARA:



1. Que NO requiere la contratación de personal para realizar el levantamiento de ninguna encuesta en este momento.



2. Descarta tener acuerdos con empresas que realizan encuestas.



3. El INE no recibe o acepta documentación personal para contratación por medios no oficiales (whatsapp), únicamente por correo electrónico institucional o apartado postal.



4. Los únicos canales que se utilizan para la divulgación del reclutamiento del personal son: publicaciones pagadas en los diarios de mayor circulación, enunciados en redes sociales y página web oficial (www.ine.gob.hn).



5. Ningún empleado está solicitando cobros para agilizar o tramitar documentos personales como: hojas de antecedentes penales, solvencia municipal, RTN que servirán para el momento de la contratación.



6. Lamentamos que personas inescrupulosas se hagan pasar por empleados de la institución para sacar un beneficio económico aduciendo la contratación de un empleo ficticio.

