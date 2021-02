"Si se hubiera ingresado habría sido abuso de autoridad": Umaña sobre un cupo en el IHSS para Yasser Cuellar

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- La muerte del joven médico Yasser Cuellar a causa del covid-19 ha consternado al país, pues además de ser una persona sin padecimientos previos, su caso no solo continuó evidenciando los efectos devastadores del virus en la salud, sino la saturación hospitalaria y la negligencia de algunas instituciones en medio de la crisis sanitaria.



El joven de 27 años se encontraba realizando su servicio social para obtener su título como médico, pero mientras atendía a sus pacientes en el centro de salud de Calpules, en San Pedro Sula, departamento de Cortés, se infectó con la enfermedad.



Desde entonces su madre libró una enorme lucha para que el profesional fuese atendido en un centro médico, pero además de denunciar que la ambulancia de emergencia del sistema 911 llegó cuatro horas después del llamado, lamentó que su hijo no fue tratado a tiempo.

"Inicialmente mi hijo fue atendido en el hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y le dieron una excelente atención; sin embargo, tienen falta de personal y equipo, por lo que era necesario trasladarlo al IHSS, pero no lo aceptaron porque no cotizaba en esta institución", dijo Nidia Fuentes, madre de la víctima.



Esa situación ha causado indignación, pues muchos afirman que en situaciones excepcioanales la vida debe primar sobre los protocolos o reglamentos de los hospitales, independientemente de si pertenen al sistema público o privado.



Ante eso, el doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), dijo que "lamentablemente la ley impide que una persona que no tenga seguro social sea recibido en el instituto. Cuellar era un colegiado provisional, es decir, no tenía la categoría de definitivo. Si se hubiera ingresado habría sido un abuso de autoridad aunque hubiese sido una buena acción", explicó.

El galeno también aseguró que a través del Colegio Médico de Honduras (CMH) se gestionó con el IHSS para que se pudiera hacer una excepción, pero que la misma fue denegada, por lo que no tuvieron más opción de conseguir una ambulancia que lo llevara para el Hospital Leonardo Martínez en lo que se conseguía un cupo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).



Pero como la salud de Yasser no podía esperar más, fue llevado al Hospital Mario Catarino Rivas, donde sus familiares lograron obtener un cupo, pero las esperanzas duraron poco tiempo, ya que debido a la saturación en sus pulmones y otros síntomas, falleció el pasado domingo, un día antes de la fecha en la que debía terminar su servicio social.