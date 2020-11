JOH: Habrá vacuna contra covid-19 para los que medicamente lo necesiten

El mandatario adelantó que “esta es una vacuna voluntaria, es gratuita, y usted no tiene que pagar en Honduras por la vacuna”. Foto: AP

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Tras la polémica generada por no haber firmado un acuerdo para obtener una vacuna contra el covid-19, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, informó que sí habrá vacuna para todos los que medicamente lo necesiten.



"Hoy estamos en capacidad de decir que para todos los hondureños que médicamente necesitan la vacuna, y desean también usarla, tenemos vacuna para todos los hondureños; repito: tenemos vacuna contra el covid-19 para todos aquellos hondureños que deseen utilizar la vacuna y que médicamente se la puedan administrar”, dijo el mandatario.



Hernández, aseguró que a pesar de las circunstancias los hondureños deben sentirse orgullosos porque hay condiciones especiales frente al mundo que permiten el reconocimiento y dan acceso a ciertos temas como el de la vacuna.

“¿A qué me refiero? ... bueno, a que ha habido toda una tradición en el sector salud de ser efectivos en aplicar diferentes vacunas y eso nos permitió acceder a lo que ahora se llama Alianza Global de Vacunas e Inmunizaciones (Gavi) y Honduras está con una representación en la mesa de directores de ese organismo mundial”, explicó.



Aseguró, que la exministra de Salud, Yolany Batres fue una de las directoras mundial de Gavi lo que garantiza vacunas para el 20% de la población sin pagar ni un centavo.



Afirmó: “El 7 de julio de este año personalmente mandé una carta al director ejecutivo de la Alianza Global para la Vacunación y eso ya está garantizado”.



Agregó que “la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, y el ministro de Finanzas, Marco Midence, tienen una gestión adelantada para poder atender con la compra de vacunas al resto de la población después de ese 20% que va a ser donada”.

Convenio

El mandatario hondureño anunció que firmó en calidad de testigo de honor una carta para la adquisisión de 1,400,000 dosis de vacuna contra el coronavirus de la empresa AstraZeneca que beneficiará a los afiliados del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



Indicó que el convenio también fue firmado por el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, y el director ejecutivo interino del IHSS, Richard Zablah.



Adelantó que “esta es una vacuna voluntaria, es gratuita, y usted no tiene que pagar en Honduras por la vacuna”. También aclaró que "no habrá intermediarios en la adquisición, distribución y aplicación de la vacuna contra el covid-19”.



“Nadie se debe de lucrar de esta vacuna en Honduras, debe ser gratis; debe ser un acuerdo directo entre las empresas que las producen y también el Estado de Honduras con todos los garantes de la mesa multisectorial”, puntualizó Hernández.