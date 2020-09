¿Quiere apoyar en la lucha contra el covid-19 en Honduras? "Con este mapa ya no habrá excusas"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿En estos tiempos de pandemia le ha sucedido que quiere apoyar pero no sabe cómo? ¿Tiene las ganas de ayudar pero no tiene ni la remota idea de a quién ni adónde acudir?

La respuesta quizás esté en un mapa, uno que ubique la mayor cantidad de posible de iniciativas, proyectos y soluciones que se desarrollan en Honduras para combatir la emergencia del covid-19.

Un herramienta que pronto estará disponible fruto del trabajo de un grupo de hondureños promotores de la participación ciudadana.

Desde Alemania, la hondureña Ana Rocío Sandres, cofundadora de Nuuplab, atiende a EL HERALDO para hablar del proyecto Honduras Responde, un mapa de soluciones para centralizar la información y gestionar la articulación de redes de apoyo.

¿De dónde sale la idea de hacer un mapa de soluciones ante la emergencia del covid-19?

La idea surgió en mayo por varios miembros del equipo de NuupLab (Laboratorio de Innovación Ciudadana en Honduras). En este mes comenzamos a identificar cómo el covid-19 estaba impactando negativamente a los(as) hondureños(as) en áreas de la salud, educación, economía, etc. No queríamos diseñar un proyecto nuevo, sino apoyar proyectos existentes que buscaban de una forma u otra hacerle frente al virus.

Pero no sabíamos dónde encontrar información sobre estas iniciativas, en qué ciudades estaban, las soluciones que ofrecían, las necesidades que tenían, etc. Y no eramos los únicos que queríamos apoyar. Varios(as) amigos(as) nuestros(as) y conocidos(as) también nos decían que les gustaría ser voluntarios(as) pero no sabían dónde conseguir información sobre estas iniciativas.

En una llamada con el equipo surgió entonces la idea de realizar un mapa nacional de soluciones al covid-19 Honduras para localizar y visibilizar estas iniciativas y apoyarlas.

¿Qué podemos ver en el mapa?

En el mapa interactivo se podrán ver y explorar las soluciones que se están desarrollando en los diferentes departamentos y ciudades de Honduras para hacerle frente al covid-19, ya sea en las áreas de salud, economía, desarrollo humano, educación, participación ciudadana y otros.

La información que podrán encontrar sobre cada iniciativa es la descripción de la solución que ofrecen, en qué ciudades están, dónde están localizadas, las necesidades que tienen, formas para contactarlos(as) y links para leer más sobre la iniciativa (ya sea su página web, redes sociales, artículos de periódico, etc).

¿Qué tipos de iniciativas pueden registrarse en el mapa?

Primero que nada el registro es gratuito. Se pueden registrar iniciativas de la empresa privada, de sociedad civil pero también de grupos organizados de ciudadanos(as) que estén distribuyendo alimentos, equipo de bioseguridad, creación de mascarillas, caretas, desarrollo de aplicaciones y plataformas relacionadas con el covid-19, investigaciones sobre el covid-19, documentación de experiencias y vivencias en tiempos de pandemia, defensa de derechos humanos, consultas legales, médicas, etc.

Puedo continuar enumerando más tipos de iniciativas, pero la lista es igual de larga que la creatividad y resiliencia del pueblo hondureño. El único requisito para registrase es estar respondiendo al impacto negativo del covid-19.

¿Cómo pueden registrarse en el sistema?

Solamente tienen que entrar a nuestra página web www.nuuplab.org. Al inicio de la página tienen la opción de "Registrar una iniciativa". Al darle click, les aparecerá un formulario, el cual les tomará aproximadamente 2 minutos llenar y enviar. ¡Y listo! La información que nos compartan la incluimos en el mapa.

¿Cuándo es el lanzamiento oficial del mapa?

El lanzamiento del mapa será el jueves 24 de septiembre de 2020 a las 6:00 p.m. Al entrar a nuestra página web www.nuuplab.org recibirán más detalles sobre el lanzamiento.

También los(as) invitamos(as) a que nos sigan por nuestras redes sociales de Facebook (nuuplab) e Instagram (@nuuplabhn). En el lanzamiento presentaremos cómo utilizar el mapa y tendremos la participación de directoras regionales de México y Centroamérica de Ashoka y Latimpacto hablándonos de la importancia de este tipo de mapeos y de inversión social antes el covid-19 en Latinoamérica.

La hondureña Ana Rocío Sandres es cofundadora de Nuuplab. Ella posee más de 8 años de experiencia trabajando en temas de democracia, transparencia, participación ciudadana, emprendimientos e innovación social con organizaciones en Latinoamérica, África y Asia.

¿Ya tenemos iniciativas registradas en el mapa? ¿Cómo cuáles?

Si, hay más de 65 soluciones al covid-19 registradas en todoHonduras. Tenemos soluciones como la de SmartMaps que monitorea los casos covid-19 en Honduras. Verdefreska.com, venta de víveres y artículos para abastecer necesidades básicas de los hogares con entregas a domicilio.

Doctor 7, aplicación móvil que une a médicos y pacientes en un solo lugar, permitiendo a la población hondureña recibir consultas médicas desde la comodidad de su casa. Desprendete, que distribuye "kits solidarios" que contienen alimentos básicos para diferentes comunidades. Alza tu Voz, plataforma móvil y web que permite conectar ciudadanos, gobiernos y servicios y que en tiempos de pandemia mapea denuncias relacionadas al covid-19. ¡Entre muchas otras!

¿Qué viene después del mapa?

Después del mapa viene el interés y la creatividad de cada hondureño(a) para utilizarlo. La idea es que una vez habilitado, más iniciativas se registren y que el pueblo hondureño pueda comenzar a conectarse con las iniciativas en sus ciudades y de su interés para apoyarlas y fortalecerlas.

Para aquellos(as) que han querido apoyar y colaborar y no lo han hecho, con este mapa ya no hay excusa.

¿Quiénes participan en esta iniciativa? ¿Cómo llegaron a sumarse?

El proyecto lo diseñamos e implementamos desde NuupLab, un laboratorio de innovación ciudadana por y para ciudadanos(as) que comenzó en 2018. Nos apoyan organizaciones latinoamericanas como Ashoka, Latimpacto (comunidad de filántropos e inversionistas sociales de América Latina), Innovación para el Cambio.

También actores nacionales como el Hub de Unitec, Centro de Emprendimiento de Ceutec, Instituto de Innovación Tecnológica de la UPNFM, Honduras Digital Challenge, la ONG Centro de Desarrollo Humano, y Honduras Conecta, una iniciativa joven que promete mucho.

Estas organizaciones fueron contactadas para invitarlas a sumarse al proyecto y no dudaron en apoyar este primer y único mapa nacional de soluciones al covid-19. Pero el apoyo más grande lo hemos recibido de todas las iniciativas que se han registrado, esto hace que el proyecto sea verdaderamente colaborativo y abierto.



¿Hay iniciativas similares al mapa en otras regiones? ¿Qué éxito han tenido?

Muchísimas. En América Latina y Europa diferentes proyectos se han diseñado con el objetivo de mapear cómo los ciudadanos(as) están participando y respondiendo al impacto negativo del nuevo coronavirus en sus países.

Puedo mencionar 3 ejemplos puntuales: Wenda, espacio de articulación, promoción y fortalecimiento de iniciativas ante los desafíos del covid-19 en Paraguay. El proyecto Innovación Transformadora de la Fundación Friedrich Ebert en Bolivia, que está mapeando proyectos que están cooperando en la lucha. Y finalmente, Solivid en España, que construye un mapa y recopila las iniciativas solidarias ante esta crisis. El éxito de estos mapeos colaborativos no solo radica en la centralización de la información sino en hacerla pública y accesible para todos(as).

