Honduras avanza a la fase 2, ¿Cómo ha sido la experiencia de otros países que ya reabrieron?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Honduras está a las puertas de habilitar la segunda fase de la economía, decisión que algunos han tomado con alegría, mientras que otros aseguran que las autoridades están cometiendo un error, pues es probable que vuelvan a colapsar los hospitales por la "tranquilidad" que el gobierno ha querido mostrar sobre la enfermedad.



El objetivo es dinamizar la economía nacional que se ha mantenido estática y deprimida desde hace seis meses que inició la pandemia en Honduras. La Mesa Multisectorial aprobó que el próximo 21 de septiembre se puedan circular dos dígitos de la tarjeta de identidad. Esta será la primera etapa de la Fase 2.



Será a partir del 28 de septiembre que se pondría en marcha el Plan de Reapertura Económica y Social.

En esta faceta, la región 1 reincorporaría un 80 por ciento de los empleados. La región 2, que contempla unos 50 municipios, aumentaría al 60 por ciento. En tanto, para la región 3, que inicialmente eran 13 municipios con alta incidencia de casos, se permitió el regreso del 20 por ciento de los empleados. En la segunda fase subirá al 40 por ciento.



Sin embargo, expertos como el infectólogo Tito Alvarado afirma que se está abriendo de una forma "peligrosa" porque esto traería una segunda ola de contagios.



Hasta la fecha, Honduras reporta 70,120 contagios y 2,122 decesos por coronavirus. El gobierno sigue sin procesar más de 2,000 pruebas diarias.

Guatemala

En el caso del país vecino Guatemala decidió abrir sus fronteras como parte de la reactivación progresiva de sus actividades que inicio el gobierno de Alejandro Giammattei desde el pasado julio. En el caso del país centroamericano se mantiene algunas restricciones y el toque de queda es solamente nocturno



Las fronteras terrestres, marítimas y áreas estarán abiertas desde este viernes con la condición de que las personas que ingresen al país presenten una constancia de estar libres del coronavirus o bien someterse a una prueba, además de la posibilidad de realizar una cuarentena.

Además, en el plan de reapertura está la operación gradual de varias actividades económicas como el transporte público, los restaurantes, el turismo y las iglesias, mediante un sistema de semáforo de acuerdo a la cantidad de contagios activos en cada uno de los 340 municipios, de los cuales el 59% está en alerta máxima.



En las últimas horas el presidente de Guatemala anunció que se contagió de covid-19 y señaló que estará aislado trabajando por videoconferencias.



Giammattei, de 64 años, dio positivo el jueves por la noche a un test de detección del coronavirus, que ha dejado 84,344 contagios y 3,076 muertos desde marzo en el país.

El Salvador

El proceso de reapertura en El Salvador tomó fuerza el 24 de agosto y, según informes del Ministerio de Salud, en los últimos 40 días se ha registrado una tendencia a la baja en los nuevos casos diarios de coronavirus después de que el domingo 9 de agosto alcanzó el pico más alto con 449. El jueves se reportaron 97 nuevos contagios.



Hasta ahora El Salvador ha registrado 27,346 casos confirmados de coronavirus y 804 fallecidos, según el Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins. Actualmente hay 5,717 casos activos.



El Salvador abrió el transporte público y está preparándose para abrir su frontera aérea este sábado, por lo que el mandatario pidió a las aerolíneas comerciales que vuelan a El Salvador "exigirle a todos sus pasajeros una prueba PCR negativa de covid-19, tomada como máximo 72 horas antes del viaje".

Bukele advirtió que si las aerolíneas no acatan el pedido gubernamental, el aeropuerto internacional podría ser cerrado nuevamente a los vuelos comerciales.



Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador dejó sin efecto una decisión del gobierno de exigir una prueba de covid-19 negativa a los salvadoreños y extranjeros residentes en este país centroamericano que ingresen al territorio nacional desde el próximo sábado.



Además, en las últimas horas se ordenó el cierre del municipio de Corintio, fronterizo con Honduras, para evitar un rebrote de la pandemia ante el aumento de casos que se han registrado en los últimos días.

Panamá

Panamá, con cuatro millones de habitantes, presenta la mayor cifra de casos de covid-19 de Centroamérica, con 2,213 muertos y más de 104,000 contagios.



Pese a que el número de muertos y contagios diarios por coronavirus ha descendido en las últimas semanas, las autoridades temen un rebrote tras la reapertura gradual de la mayor parte de actividades económicas y el fin de las medidas de cuarentena.



El pasado 14 de septiembre se levantó la restricción de movilidad por género —con lo cual hombres y mujeres pueden salir a la calle de manera indistinta— mientras las autoridades advertían de los riesgos de un repunte de contagios de coronavirus si la población no guarda las normas de salubridad.

Panamá mantiene desde agosto un plan escalonado de reaperturas de actividades que ya incluyó lo sectores de la construcción, el comercio, la actividad industrial, las bienes raíces y algunos servicios profesionales. Las autoridades han advertido que el plan de reapertura de actividades económica se mantendrá siempre y cuando las estadísticas de muertes y nuevos contagios se mantengan a la baja.

Sudamérica

Ecuador puso fin el lunes al estado de excepción nacional que llevaba seis meses e imponía restricciones a la movilidad, las reuniones y las actividades sociales, por lo que los ecuatorianos comenzaron una etapa con mayores libertades aunque bajo la advertencia de que la pandemia continúa y que evitar el contagio es una responsabilidad personal.



Los centros comerciales, supermercados, agencias bancarias y restaurantes podrán atender hasta el 50% de su capacidad, pero los cines y teatros no podrán superar el 30% mientras que los centros nocturnos, discotecas, bares y espectáculos, al aire libre o cerrados, continúan suspendidos. Quienes incumplan estas disposiciones serán multados con el equivalente a 6,000 dólares.



Las reuniones familiares de hasta 25 personas quedaron autorizadas. El 40% del transporte público se reintegró a las tareas aunque cada unidad podrá llevar sólo la mitad del pasaje. En tanto, la asistencia presencial al trabajo público y privado queda a discreción de los jefes departamentales, siempre precautelando a las personas con enfermedades preexistentes y a las de mayor edad.

En el caso de Colombia se reactivó la industria aérea, así como la reapertura nacional de los distintos sectores a inicios de septiembre como parte de las nuevas medidas en las que se levanta la cuarentena obligatoria y da potestad a los gobiernos locales de implementar sus restricción de acuerdo a sus tasas de contagios de covid-19.



El 1 septiembre el presidente Iván Duque proclamó el fin del confinamiento estricto y apostó por una nueva estrategia basada más en el autocuidado y el uso extendido de la mascarilla en espacios públicos.



Los eventos masivos siguen prohibidos, pero se abrieron más sectores económicos bajo protocolos de protección, como el trasporte aéreo interno, los restaurantes a cielo abierto y el comercio no esencial.



Aunque el virus sigue circulando, Duque justificó el nuevo relajamiento asegurando que Colombia alcanzó una "especie de meseta con tendencia a la baja" en los contagios.



En las últimas dos semanas las autoridades han registrado una disminución en el número de muertes diarias provocadas por el virus.



Por su parte, en Perú el gobierno decidió relajar el toque de queda nocturno y dominical decretado por la pandemia debido al descenso paulatino de las cifras de nuevos contagios y muertos, anunció el miércoles el presidente Martín Vizcarra.



Desde marzo rige en todo el país un toque de queda nocturno y las clases están suspendidas por el resto del año. Las fronteras siguen cerradas.



Un tercio de la población nacional sigue confinada en localidades de provincia.



El desconfinamiento gradual fue decretado para reactivar la economía, que entró en recesión al desplomarse 30.2% en el segundo trimestre.



Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ante la presión de reiniciar las actividades tras meses de confinamiento y restricciones a la circulación, instó a los gobiernos a tomar decisiones basados en datos, subrayando que una vacuna segura y efectiva que se pueda fabricar y administrar a gran escala "no está a la vuelta de la esquina".



"No se equivoquen: si los sistemas de salud no están preparados, no es el momento de reabrir. Si lo hicieran, se arriesgarían a que un puñado de casos en un área se convirtiera en un brote extendido", alertó.