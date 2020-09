Bajan atenciones en centros de triaje: ¿alivio real o exceso de confianza?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Roberto y su esposa María se infectaron de coronavirus a finales de julio pasado, cuando los triajes de la capital atendían a centenares de personas, una situación que, para algunos expertos, significaba que Honduras estaba en el punto álgido de la curva pandémica.



Ante la falta de cupo para poder confirmar o descartar la enfermedad en sus organismos en los triajes, la pareja decidió realizarse las pruebas en una clínica privada de la capital, que representó un gasto de casi 9,000 lempiras luego de no poder gozar de otra opción.



Semanas atrás, Inocencio, suegro de Roberto, comenzó con síntomas de covid (dolor de cabeza y malestar en la garganta). El matrimonio, afectado económicamente por la pandemia, decidió llevar al hombre de 64 años a un centro de triaje para saber con exactitud qué tenía.



Confirmado de coronavirus, Inoncencio comenzó con el tratamiento MAIZ tras una rápida visita al triaje, contrario a Roberto y María, quienes dos meses antes a causa de las largas filas debajo del inclemente sol más el dolor de cuerpo, desertaron de la acción.

Un análisis de la Unidad de Datos de EL HERALDO al registro diario de los seis triajes de la capital, más uno de Danlí y otro de San Pedro Sula, indica que la atención de personas sospechosas de covid ha disminuido en las últimas semanas.

La revisión de este medio demuestra también que el triaje de la Universidad Católica de Honduras (Unicah) es el que más personas ha atendido, levemente por encima del que está ubicado en la Mayangle.

Otro hallazgo es que, en algunos triajes, las asistencias caen en días de fin de semana (domingo), por ejemplo, en Infop, la Mayangle y la Unicah.

Vale destacar que en los registros hacen faltan las atenciones de varios días, y que no todos los triajes comenzaron a funcionar en la misma fecha.

De los ocho triajes analizados por este equipo, suman casi 26,000 pruebas rápidas aplicadas a la población, siendo el de Juan Pablo ll el que más testeos realizó.

Además, los ocho triajes han entregado cerca de 9,000 tratamiento MAIZ a los pacientes con covid.

"No se deben confiar"

El coordinador de los triajes de la Secretaría de Salud, el doctor Juan Carlos Guevara, dijo que la población no debe menguar las medidas de bioseguridad "pese a que ha bajado la asistencia en los triajes".



"El virus sigue ahí, no los hemos exterminado. Es una realidad que estamos mejorando, pero eso no hace que nos confiemos en que no nos podemos contagiar. Debemos estar siempre atentos", comentó.



"Debemos tener un principio ante esta enfermedad y es siempre cumplir con la bioseguridad, el distanciamiento físico y la menor exposición cuando se sale de la casa", agregó.



El galeno también estimó que la reapertura que atraviesa Honduras ocasionará que los contagios y las visitas a los centros de triaje crezcan.



"Nosotros (en los triajes) estamos preparados porque sabemos que este desconfinamiento hará que más personas visiten los triajes", estimó.

"Triajes, puntos favorables"

Para Yolani Batres, coordinadora de la emergencia por la pandemia, los triajes han permitido que el número de hospitalizados haya disminuido.



"Han ayudado mucho en medio de esta enfermedad porque le ha permitido a la persona no llegar complicado de salud al hospital", dijo.





En ese sentido, recalcó que "hay muchas personas que no van a los triajes por miedo, pero si tienen síntomas es mejor que acudan, así evitan llegar complicados al hospital".



Honduras se encamina de a poco a un proceso de desconfinamiento para evitar que la pandemia siga afectando económicamente, y mientras eso ocurre, Guevara y Batres recomiendan "visitar los triajes al sentir síntomas".

