Siete corrientes se perfilan para las primarias en el Partido Liberal

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- ¿Qué le depara al Partido Liberal de cara a las elecciones primarias de marzo de 2021 tras el llamado a las urnas del Consejo Nacional Electoral?



El lunes anterior, el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal (CCEPL), Luis Zelaya, lanzó su precandidatura presidencial por el movimiento interno denominado Recuperar Honduras.



Pero, dentro del histórico partido también están los movimientos Esperanza de Honduras, liderado por Darío Banegas; Reconstrucción Liberal, de José Luis Moncada, y Arístides Mejía lanzó su precandidatura por un movimiento del que aún no se le conoce nombre.



Los liberales también están a la expectativa del surgimiento de nuevas candidaturas como la del recién llegado de cumplir su pena en Estados Unidos, Yani Rosenthal, quien, según algunos dirigentes, sería el único que podría hacerle contrapeso al ahora precandidato Luis Zelaya.

Se espera que en las próximas horas Yani lance su movimiento, igual se menciona que lo harán líderes como Roberto Contreras y Óscar Melara.



Edgardo Rodríguez, analista político, declaró a EL HERALDO que las autoridades del Partido Liberal deben respetar el derecho de todas las corrientes a participar, siendo transparentes en la inscripción de los movimientos y dándoles participación a todos los líderes.

Respeto

“Deben respetar sus estatutos y la Ley Electoral, inscribiendo los movimientos que cumplan con los requisitos, sin zancadillas, sin utilizar el mecanismo de control del Central Ejecutivo para obstaculizar la participación de los candidatos y movimientos del Partido Liberal”, declaró.



Analizó que ya se están conformando los movimientos y ahora solo falta esperar si Yani Rosenthal se va a lanzar para que haya competencia, de lo contrario, Luis Zelaya le va a ganar caminando a los demás candidatos.



Para Rodríguez es conveniente que Zelaya renuncie o pida un permiso y retirarse de la presidencia del CCEPL para que no haya ventajismo durante todo este proceso de elecciones primarias.



El analista consideró que Darío Banegas no tiene la simpatía necesaria para liderar una candidatura, “ahí los únicos dos perfiles son Luis Zelaya y Yani Rosenthal, los demás son diputados o líderes que no tienen mayor arrastre en el Partido Liberal”.