Las 45 instituciones del Estado autorizadas a reanudar labores en Honduras   

TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Un total de 45 instituciones del Estado fueron autorizadas para retornar a labores de manera presencial en el marco del proceso de reapertura inteligente del gobierno de Honduras.



La notificación la realizó el secretario privado y jefe de gabinete presidencial, Ricardo Cardona, a través de la circular SPGP-022-2020, remitida a los secretarios y subsecretarios de Estado, coordinadores de gabinete, presidentes, gerentes, directores de instituciones centralizadas, descentralizadas y desconcentradas del Poder Ejecutivo.



“Se autoriza retornar a sus labores a las instituciones de la fase II y fase III de las instituciones del Poder Ejecutivo, dividiendo al personal apto para las labores de forma presencial en tres grupos”, dice el documento.

¿Cómo van a operar?

Los empleados se presentarán cinco días hábiles a trabajar de forma presencial y tendrán diez días hábiles de teletrabajo con la debida supervisión de la gerencia de Recursos Humanos correspondiente.



A la semana cada institución dispondrá, en su modalidad presencial, aproximadamente el 33% del total del personal, garantizando de esta manera la protección de la salud de los empleados y usuarios con el distanciamiento debido.

La autorización es de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén preparados con todas las medidas de bioseguridad y de protección para sus empleados.



“Las instituciones que no tengan los insumos necesarios para proteger la vida de sus empleados no deberán regresar a laborar hasta no cumplir con esta disposición, así como las establecidas en la circular SPGP-021-2020 de fecha 29 de agosto de 2020”, concluye la nota.



Las 45 instituciones del Estado autorizadas a reanudar labores presenciales son:

Fase II

-Instituto Nacional del Diabético

-Inversión Estratégica de Honduras

-Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización

-Dirección Nacional de Bienes del Estado

-Centro Nacional de Información del Sector Social

-Dirección Nacional de Inversión Social

-Zona Libre TRurística del departamento de Islas de la Bahía

-Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria

-Programa de Ciudad Mujer

-Instituto Hondureño de Geología y Minas

-Instituto de Conservación Forestal

-Secretaría de Estado en los despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento

-Comisión Interinstitucional contra la Explotación Comercial y Trata de Personas

-Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

-Instituto Nacional Penitenciario

-Instituto Nacional de Formación Profesional

-Instituto Nacional de la Mujer

-Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia

-Instituto Hondureño de Ciencia, Tecnología y la Innovación

-Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores

-Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

-Superintendencia de Alianza Público Privada

-Dirección General de Servicio Civil

-Instituto Nacional de Estadísticas

-Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos-Insep.

-Patronato Nacional de la Infancia

-Despacho ministerial de Socialización y Acompañamiento Digital

-Instituto Nacional Agrario

-Ente Regulador de Agua Potable y Saneamiento

Fase III

-Secretaría de la Presidencia

-Secretaría de Educación

-Instituto Nacional de la Juventud

-Programa Nacional de Prevención

-Dirección Ejecutiva de Cultura, Artes y Deportes

-Instituto Hondureño de Antropología e Historia

-Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas

-Confederación Deportiva Autónoma de Honduras

-Oficina Presidencial Economía Verde

-Dirección Nacional de Parques y Recreación

-Instituto de Crédito Educativo

-Programa Becas 20/20

-Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia

-Consejo Nacional de Educación

-Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

-Programa de Apoyo a la Presidencia