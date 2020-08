Advierten de otras complicaciones que puede provocar el coronavirus

El Heraldoricardo.sanchez@elheraldo.hn

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El covid-19 es como una caja de pandora ya que se siguen descubriendo complicaciones para quienes la padecen.

Los principales síntomas de la enfermedad viral son: fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, tos seca, escurrimiento nasal, también puede haber dolor de pecho y dificultad para respirar. Luego se descubrió que los pacientes pierden por el virus los sentidos del olfato y el gusto, puede haber diarrea.

Sin embargo, a nivel mundial y en el país se siguen encontrando otras manifestaciones en los pacientes. El médico internista y dermatólogo, Cándido Mejía, advirtió que entre otros síntomas pueden aparecer los temblores corporales, cansancio extremo, sudoración excesiva.

“Las personas que tienen diarrea y otros síntomas son personas que en su mayoría pueden tener neumonía silenciosa”, comentó el galeno.

Complicaciones atípicas

“Entre los síntomas raros gastrointestinales están: la diarrea, náuseas, vómito y el hipo”, comentó Mejía.

Agregó que ha tratado a pacientes con covid-19 con lesiones rojizas en la mucosa de la lengua y en la boca. También dolor atrás de los oídos y de los ojos, también ardor de ojos o conjuntivitis. Otra complicación es la aparición de manchas rojizas o púrpuras en las piernas, pies, brazos y manos, denominadas urticarias o vasculitis.

Mejía ha atendido a 12 pacientes con covid-19 que presentaron ese problema. Otro grupo de personas ha desarrollado pérdida del cabello o alopecia, en su mayoría mujeres. Mejía ha atendido a 23 pacientes con problemas de caída de cabello asociada a coronavirus.

Eso no significa que a las personas se les pueda caer solo por el virus, ya que a muchas personas que no tienen covid-19 se les puede caer por estrés u otras causas. “Los pacientes se pueden curar siempre y cuando se traten la enfermedad a los primeros síntomas, ya he ayudado a más de 300 pacientes a recuperarse de forma domiciliaria”.

