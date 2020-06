Periodista Ariela Cáceres confirmó que tiene coronavirus

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La periodista hondureña Ariela Cáceres se unió este miércoles a la lista de comunicadores que se contagiaron con el nuevo coronavirus.



Fue la misma presentadora de noticias que informó sobre su enfermedad en el noticiero vespertino de HCH, medio de comunicación para el que trabaja.



Cáceres explicó que el pasado lunes se presentó a trabajar al canal, pero en la puerta, al tomarle la temperatura, le informaron que tenía 40 grados.

Luego que le informaron, la comunicadora dijo que se hizo la prueba de covid-19 de manera privada y ayer martes le informaron que la misma había dado positiva.



"No es una noticia fácil que uno reciba (esa noticia), no tanto por mi salud, sino que inmediatamente pensé en mis hijos", recordó.



La también sub coordinadora de noticias de HCH reveló que su familia también se hizo la prueba y están a la espera de que les den los resultados.



Entre los comunicadores del canal donde labora Cáceres, también habían dado positivos el comunicador sampedrano Ernesto Rojas y su camarógrafo, sin embargo, ambos, hace unos días, superaron la enfermedad.

Jorge Zelaya afectado por covid-19

Otro de los comunicadores alcanzados por el coronavirus, fue el reconocido periodista, ahora director de VTV Somos Todos, Jorge Zelaya.



Fue el mismo comunicador que compartió con sus seguidores que se realizó la prueba PCR y esta resultó positiva, además confesó que su esposa acaba de convertirse en una sobreviviente del cáncer.

