Jorge Zelaya, infectado de Covid-19: "Dios es bueno y no nos abandona"

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El periodista hondureño, Jorge Zelaya, se sumó a la lista de personas contagiadas por el mortal coronavirus en el país.

Fue el mismo comunicador que compartió con sus seguidores que se realizó la prueba PCR y resultó positiva, además confesó que su esposa acaba de convertirse en una sobreviviente del cáncer.



El reconocido hondureño aseguró que compartió la noticia para crear conciencia entre la población sobre el contagio del Covid-19 y no para dar lástima. Además, informó que ya se encuentra en cuarentena y que su condición hasta el momento es estable.

"Mi familia y yo creemos firmemente en un ser superior... recién Zenia salió de un cáncer linfático con el cual luchó por muchos años. Hoy yo recibí la no agradable noticia de que soy portador de Covid 19", publicó en un post de Facebook.



Agregó: "Como algunas personas nos llaman para preguntar, tomamos mejor la decisión de hacerlo saber por este medio. No para generar lástima, ni mucho menos, sino que para hacer conciencia una vez más que el Covid 19 es una realidad y a cualquiera nos puede pegar".



Finalizó: "He comenzado mi aislamiento de cuarentena en casa, siento en mi corazón el respaldo de mi esposa, mis hermanos, mis hijos, mis nietos, mi yerno, mis nueras, amigas y amigos como ustedes... mucho amor. Esto me da fuerzas para seguir adelante. Vamos a vencer el Coronavirus, Dios es bueno y no nos abandona , especialmente cuando más le necesitamos. Sigamos perseverando en la FE... solo unidos venceremos el Coronavirus".

Hasta la fecha Honduras suma 6,327 casos confirmados de coronavirus y 258 muertes. Los departamentos de Francisco Morazán y Cortés son los más afectados con el mortal virus.