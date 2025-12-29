Taxistas en Danlí se toman la carretera a Tegucigalpa y exigen respuestas del IHTT

Danlí, Honduras.-Más de 300 taxistas se tomaron la carretera que de Danlí conduce hacia la capital hondureña exigiendo al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) que deje de dar números.
La protesta responde a la molestia del gremio porque el IHTT ha otorgado más números para que circulen más taxis.
Las carreteras tomadas son las que conducen a Tegucigalpa, frontera Las Manos, Jamastrán y otros municipios del departamento de El Paraíso, informó uno de sus dirigentes, Denis Omar Martínez Zerón.
"Ya estamos cansados, todo el gremio está cansado, ya no aguantamos tanta injusticia, no aguantamos tanta cuestión que hacen ellos sin que el gremio se diera cuenta", afirmó.
"Es que oficialmente, lo que nosotros tenemos entendido, que para el departamento de El Paraíso vienen 125 números, pero yo he visto hasta el 403", cuestionó.
Martínez detalló que "hay una comitiva de parte del gremio que se está dirigiendo hacia la capital, nosotros vamos a estar aquí por tiempo indefinido, hasta que nos escuchen, hasta que nos den una respuesta positiva".