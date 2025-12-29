  1. Inicio
  2. · Honduras

Taxistas en Danlí se toman la carretera a Tegucigalpa y exigen respuestas del IHTT

Las carreteras tomadas son las que conducen a Tegucigalpa, frontera Las Manos, Jamastrán y otros municipios del departamento de El Paraíso

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2025 a las 09:14

Danlí, Honduras.-Más de 300 taxistas se tomaron la carretera que de Danlí conduce hacia la capital hondureña exigiendo al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) que deje de dar números.

La protesta responde a la molestia del gremio porque el IHTT ha otorgado más números para que circulen más taxis.

Las carreteras tomadas son las que conducen a Tegucigalpa, frontera Las Manos, Jamastrán y otros municipios del departamento de El Paraíso, informó uno de sus dirigentes, Denis Omar Martínez Zerón.

Director policial promete resolver pagos atrasados antes del 31 de diciembre

"Ya estamos cansados, todo el gremio está cansado, ya no aguantamos tanta injusticia, no aguantamos tanta cuestión que hacen ellos sin que el gremio se diera cuenta", afirmó.

"Es que oficialmente, lo que nosotros tenemos entendido, que para el departamento de El Paraíso vienen 125 números, pero yo he visto hasta el 403", cuestionó.

Martínez detalló que "hay una comitiva de parte del gremio que se está dirigiendo hacia la capital, nosotros vamos a estar aquí por tiempo indefinido, hasta que nos escuchen, hasta que nos den una respuesta positiva".

A más de 265 mujeres le han quitado la vida de forma violenta durante el 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias