Director policial promete resolver pagos atrasados antes del 31 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, aseguró que a más tardar el 31 de diciembre se dará respuesta al retraso en el pago de salarios y bonos adeudados a los agentes policiales, en medio de anuncios de protestas por parte de la escala básica de la institución.
Aguilar ofreció disculpas públicas por el atraso y afirmó que la deuda será solventada antes de finalizar el mes. Reconoció que ni él ni otros funcionarios policiales han recibido el salario correspondiente a diciembre, ni el bono alimenticio de noviembre y diciembre. "Yo soy uno de los afectados", afirmó en declaraciones brindadas a HCH.
Según explicó el funcionario, la falta de pago obedece a procesos administrativos y financieros del Estado, los cuales se han visto impactados por el desarrollo del proceso electoral y otras obligaciones gubernamentales. "Son cuestiones eminentemente administrativas", sostuvo.
El domingo 28 de diciembre, la escala básica de la Policía Nacional anunció una huelga de "fusiles caídos" a partir de este lunes, al denunciar una crisis financiera y la falta de respuesta de las autoridades.
En un comunicado señalaron: "A partir de mañana (lunes 29 de diciembre) nos declaramos en suspensión de labores (brazos caídos) a nivel nacional. Esta medida se mantendrá de forma indefinida hasta que se hagan efectivos los pagos adeudados".
Ante ese anuncio, Aguilar negó que la institución vaya a paralizar funciones. "La Policía no se va a ir mañana a brazos caídos. Es totalmente mentira. Es una mentira, es una falacia rotunda", expresó.
El director reiteró que existe una deuda equivalente a dos meses de salario que afecta a distintos niveles de la institución, no solo a la escala básica. "Yo también soy un empleado, dependo del Estado", señaló, al insistir en que se trabaja para superar la crisis.
En un comunicado oficial, la Policía Nacional informó "que el aguinaldo ya fue pagado en su totalidad a todos los miembros de la institución" y aclaró que se encuentran en gestión los procesos administrativos para la acreditación de los salarios correspondientes a noviembre y diciembre, los cuales "serán debidamente acreditados antes de que finalice el presente mes".