Director policial promete resolver pagos atrasados antes del 31 de diciembre

Tegucigalpa, Honduras.- El director general de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar, aseguró que a más tardar el 31 de diciembre se dará respuesta al retraso en el pago de salarios y bonos adeudados a los agentes policiales, en medio de anuncios de protestas por parte de la escala básica de la institución.

Aguilar ofreció disculpas públicas por el atraso y afirmó que la deuda será solventada antes de finalizar el mes. Reconoció que ni él ni otros funcionarios policiales han recibido el salario correspondiente a diciembre, ni el bono alimenticio de noviembre y diciembre. "Yo soy uno de los afectados", afirmó en declaraciones brindadas a HCH.

Según explicó el funcionario, la falta de pago obedece a procesos administrativos y financieros del Estado, los cuales se han visto impactados por el desarrollo del proceso electoral y otras obligaciones gubernamentales. "Son cuestiones eminentemente administrativas", sostuvo.

El domingo 28 de diciembre, la escala básica de la Policía Nacional anunció una huelga de "fusiles caídos" a partir de este lunes, al denunciar una crisis financiera y la falta de respuesta de las autoridades.