Embajada de EEUU dispone vuelos comerciales para retornar a sus ciudadanos

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Embajada de los Estados Unidos en Tegucigalpa anunció este viernes que dispone oportunidades de vuelos comerciales adicionales para sus ciudadanos que se encuentren en territorio hondureño y deseen retornar al país norteamericano.



La Embajada de los Estados Unidos ha trabajado con United y Spirit Airlines, en conjunto con el gobierno de Honduras para asegurar vuelos comerciales de Tegucigalpa- Houston, Texas; San Pedro Sula - Fort Lauderdale, Florida; y de San Pedro Sula - Houston, Texas.

En los siguientes horarios y fechas:

28 de mayo de 2020 Tegucigalpa Houston, Texas www.united.com

29 de mayo de 2020 San Pedro Sula Fort Lauderdale, Florida www.spirit.com

29 de mayo de 2020 Tegucigalpa Houston, Texas www.united.com

1 de junio de 2020 Tegucigalpa Houston, Texas www.united.com

1 de junio de 2020 San Pedro Sula Houston, Texas www.united.com

2 de junio de 2020 San Pedro Sula Houston, Texas www.united.com

¿Quiénes pueden viajar en estos vuelos de United y Spirit Airlines?

Ciudadanos estadounidenses.

Residentes Legales Permanentes de los Estados Unidos.

Personas con visa de no inmigrante válida que acompañen a ciudadanos estadounidenses, incluyendo menores de edad.

Personas que viajen con un paquete de documentos de visa de inmigrante.

Menores de edad no acompañados (de acuerdo a las políticas de las aerolíneas).



La Embajada de Estados Unidos también recuerda a los ciudadanos estadounidenses que deseen regresar a su país deben hacerlo ahora, mientras haya vuelos disponibles, ya que no se puede garantizar la continúa disponibilidad de vuelos comerciales a medida que las infecciones por Covid-19 continúen en alza en Honduras.

Asimismo, instó a los ciudadanos estadounidenses que prefieren permanecer en Honduras a cumplir con el toque de queda establecido por el gobierno de Honduras.

También recomienda

Revisar el Aviso de Viajes de Salud de Nivel 4 Global del Departamento de Estado en travel.state.gov. Consultar el sitio web de los CDC para obtener la información más actualizada.



Visitar la página de crisis Covid-19 en travel.state.gov para obtener la información más reciente. Visitar el sitio web del Departamento de Seguridad Nacional sobre las últimas restricciones de viaje a los EE. UU.